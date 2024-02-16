Семин считает, что Кварацхелия заиграет в «Барселоне»

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
«Насколько помню, у него длительный контракт с "Наполи". Купить его непросто — деньги потребуются большие. Но он качественный футболист, который будет в значительной степени определять игру команды. Не знаю, останется ли Хвича в "Наполи" или его кто-то заберёт летом.
Подпишет его тот, кто сможет заплатить серьёзные средства. Думаю, ему подойдёт любая из ведущих европейских лиг. Чемпионат Италии — очень тяжёлый турнир для нападающих, но он проявляет себя в нём блестяще», — цитируют Сёмина «РИА Новости».
Кварацхелия имеет контракт с «Наполи» до лета 2027 года. На интернет-портале Transfermarkt грузинский хавбек оценивается в € 80 млн.