Семин считает, что Кварацхелия заиграет в «Барселоне»

Легенда московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал разговоры о возможном переходе полузащитника «Наполи»в испанскую

«Насколько помню, у него длительный контракт с "Наполи". Купить его непросто — деньги потребуются большие. Но он качественный футболист, который будет в значительной степени определять игру команды. Не знаю, останется ли Хвича в "Наполи" или его кто-то заберёт летом.

Подпишет его тот, кто сможет заплатить серьёзные средства. Думаю, ему подойдёт любая из ведущих европейских лиг. Чемпионат Италии — очень тяжёлый турнир для нападающих, но он проявляет себя в нём блестяще», — цитируют Сёмина «РИА Новости».

Календарь и таблица Серии А

Кварацхелия имеет контракт с «Наполи» до лета 2027 года. На интернет-портале Transfermarkt грузинский хавбек оценивается в € 80 млн.