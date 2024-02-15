«Шахтер» — «Марсель»: счет матча 2:2 (0:0), обзор голов

В первом тайме голов зрители не увидели.
Все основные события происходили после перерыва. Сначала форвард гостей Патрик Обамеянг открыл счет с передачи Жонатана Клоса.
«Шахтер» ответил голом через четыре минуты после точного удара защитника Николая Матвиенко.
На 90-й минуте французы снова вышли вперед после точного удара Илимана Ндиайе, но «Шахтер» смог сравнять счет перед финальным свистком. Отличился 19-летний форвард Эгиналдо.
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
Шахтёр Д — Марсель 2:2
Голы: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (64'), 1:1 Николай Матвиенко (68'), 1:2 Илиман Ндиайе (90'), 2:2 Эгиналдо (90 + 3') Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Ефим Конопля (Георгий Гочолеишвили, 77'), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ираклий Азаров, Тарас Степаненко (Егор Назарина, 72'), Александр Зубков, Артем Бондаренко (Лассина Траоре, 90'), Георгий Судаков, Эгиналдо, Даниил Сикан (Кевин, 77') Марсель: Пау Лопес, Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Жонатан Клосс, Аззедин Унаи, Жоффрей Кондогбиа, Амин Арит, Пьер-Эмерик Обамеянг (Хоакин Корреа, 90'), Фарис Мумбанья (Бамо Мейте, 90'), Кентен Мерлен, Луис Энрике (Илиман Ндиайе, 72') Предупреждения: Леонардо Балерди (27'), Ефим Конопля (49'), Александр Зубков (78'), Эгиналдо (90 + 3'), Валерий Бондарь (90 + 5')
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Ответный матч пройдет 22 февраля в Марселе.