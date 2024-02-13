Маццарри: Нельзя всегда ожидать, что Хвича будет обыгрывать по три-четыре человека

Главный тренер «Наполи»оценил роль в команде полузащитника

«Он пытается искать другие позиции, но куда бы он ни пошёл, его везде ждут три защитника. Иногда против него играют слишком грубо, и за это следует наказывать.

Когда он видит, что попал в ловушку, он может сместиться в центр, однако ему нужна помощь товарищей по команде. Нельзя всегда ожидать, что Квара будет обыгрывать по три-четыре человека», — приводит слова Маццарри Football Italia.

В текущем сезоне Хвича в 30 матчах во всех турнирах забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач. Нынешний контракт с клубом истекает в июне 2027 года.