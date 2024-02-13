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    Маццарри: Нельзя всегда ожидать, что Хвича будет обыгрывать по три-четыре человека

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    Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри оценил роль в команде полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Он пытается искать другие позиции, но куда бы он ни пошёл, его везде ждут три защитника. Иногда против него играют слишком грубо, и за это следует наказывать.

    Когда он видит, что попал в ловушку, он может сместиться в центр, однако ему нужна помощь товарищей по команде. Нельзя всегда ожидать, что Квара будет обыгрывать по три-четыре человека», — приводит слова Маццарри Football Italia.

    В текущем сезоне Хвича в 30 матчах во всех турнирах забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач. Нынешний контракт с клубом истекает в июне 2027 года.

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