«Ницца» — «Монако»: счет матча 2:3 (1:1), обзор голов

На 16-й минуте счет открыл защитник монегасков Денис Закария.
На 37-й минуте форвард «Ниццы» Гаэтан Лаборде сравнял счет.
Сразу после перерыва швейцарец оформил дубль и снова вывел «Монако» вперед.
На 54-й минуте прямую красную получил капитан хозяев Данте.
Но даже в меньшинстве Эван Гессан смог сравнять счет на 74-й минуте.
Точку в матче поставил Александр Головин спустя три минуты. Его точный удар принес победу «Монако».
Футбол. Франция. Лига 1
Ницца — Монако 2:3
Голы: 0:1 Денис Закария (16'), 1:1 Гаэтан Лаборде (пенальти) (37'), 1:2 Денис Закария (50'), 2:2 Эванн Гессан (74'), 2:3 Александр Головин (77') Предупреждения: Джордан Лотомба (33'), Тило Керер (35'), Александр Головин (44'), Tom Louche (60'), Хишем Будауи (67'), Эванн Гессан (83'), Денис Закария (83'), Юссуф Ндайишимие (90 + 3'), Магнес Аклиуше (90 + 8') Удаление: Данте (54')