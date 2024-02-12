Галактионов: Я уже давно не обращаю внимания на какие-то комментарии и интервью

Главный тренерзаявил, что привык к давлению и не обращает внимание на критику в свой адрес.

«Как справляться с давлением? Я уже привык. Вы думаете в молодежной сборной нет давления? Работая там, мы представляли целое футбольное поколение нашей страны. Представьте, какой это груз ответственности. Придя в "Локомотив", я был готов к давлению и понимал — будут обсуждать.

Но я уже давно не обращаю внимания на какие-то комментарии и интервью. К сожалению, в последнее время у нас обсуждают не футбол, а все, что около него. Мне неинтересно слушать и смотреть на тех людей, кто не говорит о футболе, а хочет за счет негатива получить больше кликов и просмотров», — сказал Галактионов Sport24.

Ранее главный тренер «Локомотива» оценил игру защитника команды Наира Тикнизяна.

После 18-и туров «железнодорожники» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе, отставая от 1-й строчки на 7 баллов.