В 17:30 11.02.2024 Штутгарт и Майнц начнут матч в немецкой Бундеслиге.

Штутгарт — Майнц

Последний матч между собой: Майнц — Штутгарт 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штутгарт» — «Майнц» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Штутгарт»).

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