В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле сыграет против «Майнца». Поединок состоится 11 февраля и начнется в 17:30 по мск. «Штутгарт» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: С 40 очками «Штутгарт» идет третьим в таблице. От первых двух строк он отстает существенно, а пятое место обходит лишь на четыре очка, так что борьбе за место в Лиге чемпионов еще вся впереди.

По результативности дружина Себастьяна Хёнесса входит в топ-3 этого сезона. Она наколотила уже 46 мячей, но и пропустила немало — 26 голов.

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Последние матчи: В преддверии этой игры «швабы» уступили в матче Кубка Германии на выезде 2:3 «Байеру» и покинули турнир. А в чемпионате они в последнем туре в гостевом поединке одолели «Фрайбург» 3:1, забив два гола уже к седьмой минуте поединка.

Не сыграют: Серху Гирасси и Дэн-Аксель Загаду находятся в лазарете команды, а Силас еще не успел вернуться из расположения своей национальной команды.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Как упоминалось выше «Штутгарт» выиграл свой последний матч чемпионата, одолев на выезде 3:1 «Фрайбург». И эта виктория стала для «автозаводцев» второй кряду. Ранее они дома разгромили крепкий «РБ Лейпциг» со счетом 5:2. Отметим, что перед этим они проиграли две встречи подряд, уступив в гостях 0:1 «Бохуму» и 1:3 «Боруссии» М.

«Майнц»

Турнирное положение: Подопечные Яна Зиверта идут на вылет. Сейчас они вторые с конца с 12 очками. И от безопасной строки отставание составляет уже шесть пунктов.

Результативность у них одна из самых слабых в лиге — забито всего 15 мячей. Пропустила же команда 32 гола.

Последние матчи: В минувшем туре «Майнц» поделил очки на своем поле с берлинским «Унионом», сыграв 1:1. Причем оба гола в этой игре были забиты в компенсированное к первому тайму время. Перед этим же «карнавальщики» дважды подряд уступили по 0:1 в гостях «Айнтрахту» и дома «Вердеру».

Не сыграют: Людовик Ажорк и Нельсон Вайпер из-за травм пропустят данный поединок.

Состояние команды: У «Майнца» в этом сезоне только одна победа в 20 матчах. Добыта она была еще в начале ноябре прошлого года. Сейчас же у коллектива 10-матчевая безвыигрышная серия, в которой он расписал шесть мировых результатов и четыре поединка проиграл.

Статистика для ставок

«Штутгарт» в этом сезоне на своем поле выиграл восемь встреч из десяти проведенных и непременно забивал в каждом поединке

«Майнц» в данном чемпионате в гостях еще не выигрывал. У него шесть мировых исходов и четыре фиаско

«Штутгарт» не проигрывает «Майнцу» вот уже на протяжении семи очных поединков, выиграв у него за это время пять раз

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 1.48, победа «Майнца» — 7.38, ничья — 4.88.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.21 соответственно.

Прогноз: У очень скромного «Майнца» нет никаких шансов в гостевой игре против столь мощного «Штутгарта». В общем, здесь рекомендуем ставить на викторию хозяев и ожидаем, что они смогут пробить фору в -1,5 гола.

Ставка: победа «Штутгарта» с форой (-1,5) за 2.22.

Прогноз: И также ставим еще на то, что «швабы», которые на своем поле забивают в каждом матче и немало, смогут и в этой игре порадовать результативностью и провести в ворота соперника больше двух мячей.

Ставка: ИТ «Штутгарта» больше 2,5 гола за 2.65.