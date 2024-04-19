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    Этчеверри возьмет реванш у Норри?

    Норри — Этчеверри. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Барселоне 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Этчеверри
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против аргентинца Томас Этчеверри в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 13:30 мск. Норри — Этчеверри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Норри

    Кэмерон в четверг выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута — 6:4, 6:3.

    Эта победа стала британца 200-й на уровне основной сетки ATP.

    В матче против испанца Норри неплохо действовал на своей подаче, но ключевым моментом стала слабая игра соперника — ему удалось реализовать пять брейк-пойнтов.

    В первом матче соперником Норри был Арольд Майо. Первые два сета завершились тай-брейками, а перед началом решающего француз отказался от продолжения борьбы.

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    Норри третий раз дошел в Барселоне до четвертьфинала. Это пока что его лучший результат на этом турнире.

    Этчеверри

    Томас начал турнир с победы над Ником Хардтом из Доминиканской Республики — 7:5, 6:2.

    В следующем матче аргентинец с трудом выиграл у Брэндона Накашимы, который перед этим остановил Дэна Эванса и Андрея Рублева.

    Этчеверри дожал американца в третьем сете — 3:6, 7:6, 6:4. В решающей партии четвертьфиналист Ролан Гаррос-2023 почти идеально провел геймы на своей подаче.

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    На «Мастерсе» в Монте-Карло Этчеверри после победы над Николасом Харри проиграл будущему чемпиону Стефаносу Циципасу со счетом 6:1, 6:0.

    На грунтовом турнире в Хьюстоне Томас уступил в полуфинале американцу Бену Шелтону (7:6, 4:6, 4:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.78, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.04.

    Прогноз: в прошлом году Кэм выиграл у аргентинца в Буэнос-Айресе — 5:7, 6:0, 6:3. Скорее всего, три сета будет и в предстоящем матче, только не факт, что на этот раз выиграет британец.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч Норри — Этчеверри с коэффициентом 1.97. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на теннис. Этчеверри возьмет реванш у Норри?
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