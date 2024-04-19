Британец Кэмерон Норри сыграет против аргентинца Томас Этчеверри в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 13:30 мск. Норри — Этчеверри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Норри

Кэмерон в четверг выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута — 6:4, 6:3.

Эта победа стала британца 200-й на уровне основной сетки ATP.

В матче против испанца Норри неплохо действовал на своей подаче, но ключевым моментом стала слабая игра соперника — ему удалось реализовать пять брейк-пойнтов.

В первом матче соперником Норри был Арольд Майо. Первые два сета завершились тай-брейками, а перед началом решающего француз отказался от продолжения борьбы.

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Норри третий раз дошел в Барселоне до четвертьфинала. Это пока что его лучший результат на этом турнире.

Этчеверри

Томас начал турнир с победы над Ником Хардтом из Доминиканской Республики — 7:5, 6:2.

В следующем матче аргентинец с трудом выиграл у Брэндона Накашимы, который перед этим остановил Дэна Эванса и Андрея Рублева.

Этчеверри дожал американца в третьем сете — 3:6, 7:6, 6:4. В решающей партии четвертьфиналист Ролан Гаррос-2023 почти идеально провел геймы на своей подаче.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Этчеверри после победы над Николасом Харри проиграл будущему чемпиону Стефаносу Циципасу со счетом 6:1, 6:0.

На грунтовом турнире в Хьюстоне Томас уступил в полуфинале американцу Бену Шелтону (7:6, 4:6, 4:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.78, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: в прошлом году Кэм выиграл у аргентинца в Буэнос-Айресе — 5:7, 6:0, 6:3. Скорее всего, три сета будет и в предстоящем матче, только не факт, что на этот раз выиграет британец.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.