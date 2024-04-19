Арнальди
Маттео второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. Первый был в прошлом месяце на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
Первым соперником итальянца на этой неделе стал Артур Казо, который снялся при счете 5:5 в первом тайме из-за травмы голеностопа.
После этого у Арнальди был нервный матч против аргентинца Себастьяна Баэса — 5:7, 7:6, 6:2. Во второй партии соперник не реализовал четыре матчбола — один при счете 5:4 и еще три на тай-брейке.
В третьем круге Арнальди разгромил еще одного представителя Аргентины Марко Трунджеллити — 6:4, 6:0.
Рууд
Каспер уверенно преодолел два предыдущих раундах, еще раз подтвердив, что он находится в шикарной форме.
В первом матче норвежский теннисист выиграл у француза Александра Мюллера со счетом 6:3, 6:4.
В следующей игре Рууд одержал победу над Джорданом Томпсоном — 6:1, 6:4.
В матче против австралийца Рууд одержал 26-ю победу в сезоне. Теперь он единоличный лидер тура по количеству выигранных матчей в этом году.
На прошлой неделе Каспер дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло. В решающем матче бывшая вторая ракетка мира уступил Стефаносу Циципасу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 3.70, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: всё идет к тому, что на этой неделе пройдет еще один финал с участием Каспера и Циципаса. Вряд ли у норвежца будут серьезные проблемы в предстоящем матче.
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В прошлом году Арнальди сенсационно обыграл Рууда в Мадриде, но сейчас все указывает на то, что фаворит одержит уверенную победу.
Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-4,0) за 1.88.