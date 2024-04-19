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    Рууд снова проиграет Арнальди?

    Арнальди — Рууд. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Барселоне 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против итальянца Маттео Арнальди в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 15:00 мск. Арнальди — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 19 Апреля 2024 года
    Маттео Арнальди (Италия)
  • Барселона. Мужчины
    •  Маттео Арнальди (Италия) 15:00 Каспер Рууд Каспер Рууд
  • Норвегия
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    Арнальди

    Маттео второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. Первый был в прошлом месяце на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Первым соперником итальянца на этой неделе стал Артур Казо, который снялся при счете 5:5 в первом тайме из-за травмы голеностопа.

    После этого у Арнальди был нервный матч против аргентинца Себастьяна Баэса — 5:7, 7:6, 6:2. Во второй партии соперник не реализовал четыре матчбола — один при счете 5:4 и еще три на тай-брейке.

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    В третьем круге Арнальди разгромил еще одного представителя Аргентины Марко Трунджеллити — 6:4, 6:0.

    Рууд

    Каспер уверенно преодолел два предыдущих раундах, еще раз подтвердив, что он находится в шикарной форме.

    В первом матче норвежский теннисист выиграл у француза Александра Мюллера со счетом 6:3, 6:4.

    В следующей игре Рууд одержал победу над Джорданом Томпсоном — 6:1, 6:4.

    В матче против австралийца Рууд одержал 26-ю победу в сезоне. Теперь он единоличный лидер тура по количеству выигранных матчей в этом году.

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    На прошлой неделе Каспер дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло. В решающем матче бывшая вторая ракетка мира уступил Стефаносу Циципасу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 3.70, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: всё идет к тому, что на этой неделе пройдет еще один финал с участием Каспера и Циципаса. Вряд ли у норвежца будут серьезные проблемы в предстоящем матче.

    В прошлом году Арнальди сенсационно обыграл Рууда в Мадриде, но сейчас все указывает на то, что фаворит одержит уверенную победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-4,0) за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч Арнальди — Рууд с коэффициентом 1.88. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на теннис. Рууд снова проиграет Арнальди?
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