В 23:00 11.02.2024 Нигерия и Кот-д Ивуар начнут матч в финале кубка Африки-2023 по футболу.

Нигерия — Кот-д Ивуар

Последний матч между собой: Кот-д Ивуар — Нигерия 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Нигерия — Кот-д Ивуар доступны сотни других матчей.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нигерия» — «Кот-д Ивуар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.76 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кот-д Ивуар»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нигерия — Кот-д Ивуар.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам