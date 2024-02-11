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    Нигерии и Кот-д'Ивуару понадобится серия пенальти?

    Нигерия — Кот-д'Ивуар. Ставка (к. 2.76) и прогноз на финал Кубка африканских наций 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нигерия — Кот-д'Ивуар
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    Виктор Осимхен
    Сборная Кот-д'Ивуара сыграет против команды Нигерии в финале Кубка африканских наций. Матч пройдет 11 февраля в Абиджане (Кот-д'Ивуар), начало — в 23:00 мск. Нигерия — Кот-д'Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Финал 11 Февраля 2024 года
    Нигерия
  • Абуджа
    •  Нигерия 23:00 Кот-д Ивуар Кот-д Ивуар
  • Кубок Африки-2023. Полуфинал
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    Нигерия

    Сборная Нигерии дошла до финала на Кубке Африки впервые с 2013 года, когда она стала чемпионом.

    На групповом этапе «суперорлы» набрали семь очков и девяти возможных. После ничьей с Экваториальной Гвинеей команда Жозе Пезейру выиграла у Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау.

    Коэффициенты матча Нигерия — Кот-д Ивуар

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    В 1/8 финала нигерийцы уверенно разобрались с Камеруном — 2:0. Оба гола забил Адемола Лукман.

    В четвертьфинале Нигерия остановила сборную Анголы — 1:0. Автором единственного гола снова стал Лукман.

    Все прогнозы на футбол

    В полуфинале сборная Нигерии с трудом выиграла у Южной Африки, вырвав путевку в финал только по итогам серии пенальти.

    Кот-д'Ивуар

    Сборная Кот-д'Ивуара сыграет в финале Кубка Африки впервые с 2015-го, когда она стала чемпионом.

    В отличие от нигерийцев, ивуарийцы с трудом попали в плей-офф. «Слоны» заняли последнее проходное место в рейтинге команд, которые стали третьими в своих группах.

    Примечательно, что перед началом плей-офф федерация футбола Кот-д'Ивуара сменила главного тренера, и этот шаг стал ключевым.

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  • 08/02/2024

    • В 1/8 финала Кот-д'Ивуар выиграл у Сенегала, вырвав победу в серии пенальти. В четвертьфинале команда Эмерса Фаэ остановила Мали (2:1) благодаря голу в овертайме.

    В полуфинале хозяева турнира одержали победу над ДР Конго (1:0). Единственный гол забил Себастьян Аллер.

    Статистика для ставок

    • Сборная Нигерии выиграла у Кот-д'Ивуара в матче группового этапа КАН со счетом 1:0

    • Сборная Нигерии пропустила лишь два мяча в шести предыдущих матчах

    • Кот-д'Ивуар в шести матчах пропустил семь мячей

    Прогноз и ставка

    На Нигерию в этом матче можно поставить за 2.75, ничью в основное время букмекеры предлагают за 2.76, а победу Кот-д'Ивуара — за 3.08.

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    Прогноз: скорее всего, в главном матче Кубка Африки все решит один гол. И не факт, что он будет забит в основное время. Вполне вероятно, что командам понадобится не только овертайм, но и серия пенальти. В таком матче две африканские сборные никогда не будут рисковать.

    Ставка — ничья в основное время за 2.76.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что победитель определится по итогам послематчевой серии пенальти за 4.20.

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    Нигерия — Кот-д'Ивуар: прогноз, ставка (2.76), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. Нигерии и Кот-д'Ивуару понадобится серия пенальти?
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