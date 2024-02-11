Нигерия
Сборная Нигерии дошла до финала на Кубке Африки впервые с 2013 года, когда она стала чемпионом.
На групповом этапе «суперорлы» набрали семь очков и девяти возможных. После ничьей с Экваториальной Гвинеей команда Жозе Пезейру выиграла у Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау.
Коэффициенты матча Нигерия — Кот-д Ивуар
В 1/8 финала нигерийцы уверенно разобрались с Камеруном — 2:0. Оба гола забил Адемола Лукман.
В четвертьфинале Нигерия остановила сборную Анголы — 1:0. Автором единственного гола снова стал Лукман.
В полуфинале сборная Нигерии с трудом выиграла у Южной Африки, вырвав путевку в финал только по итогам серии пенальти.
Кот-д'Ивуар
Сборная Кот-д'Ивуара сыграет в финале Кубка Африки впервые с 2015-го, когда она стала чемпионом.
В отличие от нигерийцев, ивуарийцы с трудом попали в плей-офф. «Слоны» заняли последнее проходное место в рейтинге команд, которые стали третьими в своих группах.
Примечательно, что перед началом плей-офф федерация футбола Кот-д'Ивуара сменила главного тренера, и этот шаг стал ключевым.
В 1/8 финала Кот-д'Ивуар выиграл у Сенегала, вырвав победу в серии пенальти. В четвертьфинале команда Эмерса Фаэ остановила Мали (2:1) благодаря голу в овертайме.
В полуфинале хозяева турнира одержали победу над ДР Конго (1:0). Единственный гол забил Себастьян Аллер.
Статистика для ставок
- Сборная Нигерии выиграла у Кот-д'Ивуара в матче группового этапа КАН со счетом 1:0
- Сборная Нигерии пропустила лишь два мяча в шести предыдущих матчах
- Кот-д'Ивуар в шести матчах пропустил семь мячей
Прогноз и ставка
На Нигерию в этом матче можно поставить за 2.75, ничью в основное время букмекеры предлагают за 2.76, а победу Кот-д'Ивуара — за 3.08.
Прогноз: скорее всего, в главном матче Кубка Африки все решит один гол. И не факт, что он будет забит в основное время. Вполне вероятно, что командам понадобится не только овертайм, но и серия пенальти. В таком матче две африканские сборные никогда не будут рисковать.
Ставка — ничья в основное время за 2.76.
Также можно рассмотреть ставку на то, что победитель определится по итогам послематчевой серии пенальти за 4.20.