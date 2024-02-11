Сборная Кот-д'Ивуара сыграет против команды Нигерии в финале Кубка африканских наций. Матч пройдет 11 февраля в Абиджане (Кот-д'Ивуар), начало — в 23:00 мск. Нигерия — Кот-д'Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нигерия

Сборная Нигерии дошла до финала на Кубке Африки впервые с 2013 года, когда она стала чемпионом.

На групповом этапе «суперорлы» набрали семь очков и девяти возможных. После ничьей с Экваториальной Гвинеей команда Жозе Пезейру выиграла у Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау.

Коэффициенты матча Нигерия — Кот-д Ивуар 1X2Новым игрокам 2.702.753.10Бонус$9500

В 1/8 финала нигерийцы уверенно разобрались с Камеруном — 2:0. Оба гола забил Адемола Лукман.

В четвертьфинале Нигерия остановила сборную Анголы — 1:0. Автором единственного гола снова стал Лукман.

Все прогнозы на футбол

В полуфинале сборная Нигерии с трудом выиграла у Южной Африки, вырвав путевку в финал только по итогам серии пенальти.

Кот-д'Ивуар

Сборная Кот-д'Ивуара сыграет в финале Кубка Африки впервые с 2015-го, когда она стала чемпионом.

В отличие от нигерийцев, ивуарийцы с трудом попали в плей-офф. «Слоны» заняли последнее проходное место в рейтинге команд, которые стали третьими в своих группах.

Примечательно, что перед началом плей-офф федерация футбола Кот-д'Ивуара сменила главного тренера, и этот шаг стал ключевым.

В 1/8 финала Кот-д'Ивуар выиграл у Сенегала, вырвав победу в серии пенальти. В четвертьфинале команда Эмерса Фаэ остановила Мали (2:1) благодаря голу в овертайме.

В полуфинале хозяева турнира одержали победу над ДР Конго (1:0). Единственный гол забил Себастьян Аллер.

Статистика для ставок

Сборная Нигерии выиграла у Кот-д'Ивуара в матче группового этапа КАН со счетом 1:0

Сборная Нигерии пропустила лишь два мяча в шести предыдущих матчах

Кот-д'Ивуар в шести матчах пропустил семь мячей

Прогноз и ставка

На Нигерию в этом матче можно поставить за 2.75, ничью в основное время букмекеры предлагают за 2.76, а победу Кот-д'Ивуара — за 3.08.

Прогноз: скорее всего, в главном матче Кубка Африки все решит один гол. И не факт, что он будет забит в основное время. Вполне вероятно, что командам понадобится не только овертайм, но и серия пенальти. В таком матче две африканские сборные никогда не будут рисковать.

Ставка — ничья в основное время за 2.76.

Также можно рассмотреть ставку на то, что победитель определится по итогам послематчевой серии пенальти за 4.20.