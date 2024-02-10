Финал Кубка Африки. Четвертый трофей для Нигерии или история искупления для Кот-д'Ивуара?

Кубок африканских наций в этом году был полон невероятной драмы, и теперь нас ждет показательный финал.

Нигерия, которая надеется выиграть Кубок Африки в четвертый раз, встретится со страной-хозяйкой и двукратным победителем турнира сборной Кот-д'Ивуара в решающей игре, которая пройдет вечером в воскресенье 11 февраля.

Эти две команды уже встречались на групповом этапе, когда Нигерия выиграла со счетом 1:0, и прошли к финалу совершенно разными путями.

Жан-Луи Гассе руководил Кот-д'Ивуаром в этом матче, но был уволен и заменен своим помощником Эмерсом Фаэ после унизительного поражения со счетом 0:4 от Экваториальной Гвинеи в их последней игре группового этапа, из-за чего ивуарийцам пришлось понервничать, прежде чем они квалифицировались в плей-офф как один из лучших команд, занявших третье место.

Однако затем хозяева ожили; пройдя действующего чемпиона команду Сенегала по пенальти в 1/8 финала, они захватывающим образом обыграли Мали в четвертьфинале, который также перешел в дополнительное время, а затем выиграли со счетом 1:0 у ДР Конго в полуфинале.

Болельщики сборной Нигерии globallookpress.com

Нигерия, которая ни разу не проиграла на турнире и пропустила всего два гола в шести матчах, на протяжении всей кампании играла жестко и собранно, и единственная настоящая угроза пришлась на полуфинал, когда они, после выдающейся игры, одолели сборную ЮАР по пенальти.

Станет ли Кот-д'Ивуар первой принимающей страной, ставшей чемпионом Африки после Египта в 2006 году? Или Нигерия испортит праздник, чтобы повторить свои триумфы, достигнутые в 1980, 1994 и 2013 годах?

The Athletic анонсирует самый ожидаемый финал Кубка Африки за последние годы.

Почему нужно предвкушать этот финал?

Обе команды демонстрируют качественный футбол, и сборная Кот-д’Ивуара значительно прибавила после группового этапа. А поскольку нападающие Себастьен Аалле и Симон Адингра были здоровы и в хорошей форме, команда представляла гораздо большую угрозу в полуфинале против ДР Конго.

Хозяева забили всего один гол, но за всю игру у них было 14 ударов по воротам, причем Аалле и Адингра упустили пару хороших моментов, а Франк Кессье попал в штангу.

Франк Кессье

Нигерия должна была стать самой зрелищной командой на этом турнире из-за количества невероятных талантов в ее атаке.

И хотя команда Жозе Песейру временами действительно работала как единый механизм, наблюдая за ними, создается отчетливое впечатление, что они могли бы играть еще лучше.

Обе эти команды были в приличной форме в плей-офф, и сложно сказать, у кого преимущество.

Мозес Симон

В целом, это действительно финал мечты: хозяева, едва не вылетевшие на групповом этапе, но вернувшиеся в игру, встречаются с самой талантливой командой турнира, которая к тому же представляет самую густонаселенную страну Африки.

Что Нигерия приготовила для соперника?

Команда Песейро, которая, как уже упоминалось, пропустила всего дважды за турнир, использует схему 3-4-3, которую трудно сломать и которая способствует их контратакующему стилю, который несет огромную угрозу соперникам.

Адемола Лукман, Виктор Осимхен и Мозес Симон имеют свободу, играя высоко на поле благодаря организованной структуре позади них и, получив мяч, могут быстро воспользоваться тем, что игроки соперника, выдернуты со своих позиций.

Виктор Осимхен

Осимхен — один из самых ярких талантов в мировом футболе, и именно его великолепное владение мячом помогло Нигерии заработать пенальти в решающий момент полуфинала.

Лукман является лучшим бомбардиром своей страны на турнире: он забил уже три мяча, в том числе дважды в потрясающей победе над Камеруном со счетом 2:0 в 1/8 финала.

Если Кот-д'Ивуар хочет иметь хоть какие-то шансы на победу, им просто нужно закрыть этих двоих игроков.

Что приготовил Кот-д'Ивуар?

«Эта квалификация пришла от Бога, и теперь все возможно».

С тех пор, как Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф в качестве одной из четырех лучших команд группового этапа, занявших третье место, в стране-хозяйке возникло ощущение, что им суждено выиграть этот Кубок Африки. Они неоднократно оказывались на грани вылета, но всегда находили способ выкарабкаться.

Кессье сравнял счет в концовке матча с Сенегалом, они победили Мали, несмотря на то, что большую часть матча играли вдесятером после удаления Одилона Коссуну, в то время как удар Алле удачно перескочил через вратаря ДР Конго Лионеля Мпаси в полуфинале.

Кот-д'Ивуар

Две с половиной недели назад Кот-д'Ивуар был посмешищем на домашнем турнире. Теперь им осталась одна победа до того, чтобы стать чемпионами Африки.

При поддержке громких болельщиков и с верой в то, что удача на их стороне, принимающая страна уверена, что сможет завершить эту удивительную сюжетную арку.

На каких нигерийских игроков стоит обратить внимание?

Осимхен, действующий африканский футболист года, забил только один гол на этом турнире, но сыграл жизненно важную роль в успехе сборной Нигерии.

25-летний футболист безжалостно прессингует защитников, создавая пространство для своих товарищей по команде, и именно это привело к первому голу Лукмана в ворота Камеруна.

Временный тренер команды Фэй за последние три игры внес несколько изменений в линию обороны Кот-д'Ивуара из-за травм и дисквалификаций, и теперь ему нужно найти лучшую формулу, чтобы как-то остановить Осимхена.

Стэнли Нвабали

Вратарь Стэнли Нвабали также является важной фигурой для нигерийцев. 27-летний игрок, единственный раз игравший за сборную в 2021 году, заменил Фрэнсиса Узохо на посту №1 в этом году и до сих пор справлялся с давлением.

Он стал героем триумфальной победы по пенальти над ЮАР в полуфинале, и если Нвабали сможет показать результат еще раз, этот Кубок Африки станет для него невероятным дебютным турниром.

На каких ивуарийских игроков стоит обратить внимание?

Тринадцать месяцев назад Алле вернулся в немецкий клуб «Боруссия Дортмунд» после нескольких операций и курсов химиотерапии по удалению опухоли яичка.

Это замечательная история выздоровления, которая завершилась бы грандиозным образом, если бы он смог привести Кот-д'Ивуар к славе.

Себастьен Алле

Аалле впервые вышел на поле в этом турнире только в 1/8 финала из-за травмы лодыжки, но сразу же внес свой вклад умным пасом вразрез, позволившим Николя Пепе заработать пенальти.

29-летний игрок физически доминирует, и его бывший главный тренер «Айнтрахта» Нико Ковач однажды сказал, что «даже бульдозер не сможет сдвинуть (его)».

За его борьбой с капитаном и центральным защитником сборной Нигерии Уильямом Трост-Эконгом будет интересно наблюдать, и если он выиграет достаточно верховых дуэлей на половине поля соперника, его товарищи по команде должны оказаться в многообещающих ситуациях.

Жан-Мишель Сери (слева) и Франк Кессье (справа)

Кессье также хорошо сыграл на турнире, а Жан-Мишель Сери значительно улучшил баланс команды с тех пор, как начал действовать в опорной зоне полузащиты.

Какова ключевая личная битва финала?

Адингра не слишком помогал Кот-д'Ивуару в начале турнира, поскольку он все еще восстанавливался после травмы подколенного сухожилия, но в плей-офф он стал более важным игроком и впервые в полуфинале попал в стартовый состав.

Ловкий дриблинг 22-летнего футболиста и его аккуратные комбинации с Аалле и Кессье делают Кот-д'Ивуар более эффективным при выходе в атаку.

Симон Адингра

Ола Айна, правый защитник сборной Нигерии, любит выдвигаться вперед и поддерживать Лукмана или Саймона в перекрытии. Адингре придется вернуться назад, чтобы помочь своей защите, но быть готовым воспользоваться пространством, которое освобождает Айна.

Идеальный сценарий для него будет в том, что он сумеет избежать Айна и будет иметь множество возможностей напрямую атаковать центральных защитников Семи Аджайи, Кэлвина Бэсси и Трост-Эконга.

Немного статистики, которую стоит иметь в виду

Нигерия не пропустила ни одного гола с игры на этом турнире с 36-й минуты их первого матча группового этапа, когда Иван Сальвадор забил гол за Экваториальную Гвинею.

Все четыре предыдущих финала Кубка африканских наций с участием Кот-д'Ивуара закончились со счетом 0:0 и завершились серией пенальти.

Прогнозы на финал Кубка Африки

Они выиграли две из этих серий пенальти (в 1992 и 2015 годах, обе против Ганы) и проиграли две (в 2006 году против Египта и в 2012 году против Замбии).