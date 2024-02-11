Коло Муани: Я всегда буду тем парнем, который не реализовал выход один на один в финале ЛЧ

Нападающийи сборной Франциивспомнил финальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором форвард не реализовал выход один на один.

«Я всегда буду тем парнем, который не реализовал выход один на один в финале чемпионата мира. Это останется со мной на всю жизнь. Даже когда моя карьера закончится, люди всё равно будут говорить со мной об этом. Конечно, мне всё ещё неприятно», — приводит слова Коло Муани Onze Mundial.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 сборная Франции проиграла Аргентине (3:3, 2:4 пен.). При счете 3:3 Коло Муани не реализовал выход один на один.

В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.