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    Коло Муани: Я всегда буду тем парнем, который не реализовал выход один на один в финале ЛЧ

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    Нападающий ПСЖ и сборной Франции Рандаль Коло Муани вспомнил финальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором форвард не реализовал выход один на один.

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    «Я всегда буду тем парнем, который не реализовал выход один на один в финале чемпионата мира. Это останется со мной на всю жизнь. Даже когда моя карьера закончится, люди всё равно будут говорить со мной об этом. Конечно, мне всё ещё неприятно», — приводит слова Коло Муани Onze Mundial.

    Напомним, что в финале ЧМ-2022 сборная Франции проиграла Аргентине (3:3, 2:4 пен.). При счете 3:3 Коло Муани не реализовал выход один на один.

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