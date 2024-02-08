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    «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»: счет матча 6:0 (2:0), обзор голов

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    В матче 2-го тура Кубка Равноправия петербургский «Зенит» с разгромным счетом 6:0 обыграл китайский клуб «Шанхай Шеньхуа».

    Матео Кассьерра оформил хет-трик
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    Матео Кассьерра оформил хет-трик

    В команде Сергея Семака хет-трик оформил Матео Кассьерра (43-я, 46-я, 60-я минута), по голу забили Педро (2-я), Дуглас Сантос (54-я) и Густаво Мантуан (82-я).

    Товарищеские матчи. Кубок Равноправия
    «Зенит» (Россия) — «Шанхай Шэньхуа» (Китай) — 6:0 (2:0)
    Голы: Педро, 2 (1:0). Кассьерра, 43 (2:0). Кассьерра, 46 (3:0). Дуглас Сантос, 54 (4:0). Кассьерра, 60 (5:0). Мантуан, 82 (6:0)«Зенит» Адамов (Москвичев, 78), Марио Фернандес (Черный, 78), Дуглас Сантос (Бардачев, 77), Эракович, Нино, Барриос (Ахметов, 69), Вендел, Клаудиньо (Ду Кейрос, 69), Артур (Мантуан, 69), Педро, Кассьерра

    После двух матчей на Кубке Равноправия у «Зенита» стало 6 очков, он идет лидером. У «Шанхая» такое же количество баллов, но на игру больше.

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