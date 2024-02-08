Объявлен список номинантов на приз лучшего тренера января в АПЛ

Роб Эдвардс поборется за приз лучшего тренера января Фото: globallookpress.com
В него вошли Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Микель Артета («Арсенал»), и Роб Эдвардс («Лутон»).
Голосование на лучшего тренера будет проходить до 12 февраля. В нем примут участие болельщики и футбольные эксперты. АПЛ объявит имя победителя на следующей неделе.
Напомним, в декабре лучшим тренером Премьер-лиги был признан Унаи Эмери («Астон Вилла»). Приз лучшего игрока достался форварду «Борнмута» Доминику Соланке.