ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча «Ростов» — «Спартак»Роковая ошибка Максименко. «Спартак» разгромлен «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ
  • 16:20
    • Кудряшов объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Объявлен список номинантов на приз лучшего тренера января в АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал Лутон Таун
    Официальный сайт АПЛ назвал список из четырех человек, которые будут претендовать на приз лучшему тренеру в январе.

    Роб Эдвардс поборется за приз лучшего тренера января
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роб Эдвардс поборется за приз лучшего тренера января

    В него вошли Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Микель Артета («Арсенал»), и Роб Эдвардс («Лутон»).

    Голосование на лучшего тренера будет проходить до 12 февраля. В нем примут участие болельщики и футбольные эксперты. АПЛ объявит имя победителя на следующей неделе.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, в декабре лучшим тренером Премьер-лиги был признан Унаи Эмери («Астон Вилла»). Приз лучшего игрока достался форварду «Борнмута» Доминику Соланке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Монако» в четвертьфинал Кубка Франции?
  • «Руан» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Бенфика» без проблем выйдет в полуфинал
  • «Визела» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Победная серия Швеции останется в силе?
  • Чехия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Руан — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Визела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Мец
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лопес — Ортис
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Эштрела — Портимоненсе
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры