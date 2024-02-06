Эдди Хау о трансферах: Я предпочитаю концентрироваться на футболе и тренерской работе

Главный тренерподелился мнением о завершении зимнего трансферного окна в нынешнем сезоне.

«Я предпочитаю концентрироваться на футболе, тренерской работе и работе с игроками, поэтому любое отвлечение от этого не приветствуется.

Трансферное окно закрылось, и теперь мы с нетерпением ждём возможности просто сосредоточиться на футболе», — приводит слова Хау издание Chronicle Live.

После 23-х туров «Ньюкасл» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 33 очками в активе. В следующем матче «сороки» сыграют против «Ноттингем Форест» 10-го февраля в 20:30 мск.