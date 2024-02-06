ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Амур» в матче с «Сибирью»Убедительный отрезок СКА, упущенный шанс «Авангарда», важнейшие результаты «Амура»
  • 16:45
    • «Аль-Иттихад» по-прежнему заинтересован в трансфере Салаха и готов заплатить астрономическую сумму
  • 15:57
    • Защитник сборной Марокко близок к переходу в «Сочи»
  • 15:34
    • Захарян готов сыграть в ближайшем матче «Реал Сосьедада»
    Все новости спорта

    Эдди Хау о трансферах: Я предпочитаю концентрироваться на футболе и тренерской работе

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Трансферы
    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мнением о завершении зимнего трансферного окна в нынешнем сезоне.

    Эдди Хау — главный тренер «Ньюкасла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдди Хау — главный тренер «Ньюкасла»

    «Я предпочитаю концентрироваться на футболе, тренерской работе и работе с игроками, поэтому любое отвлечение от этого не приветствуется.

    Трансферное окно закрылось, и теперь мы с нетерпением ждём возможности просто сосредоточиться на футболе», — приводит слова Хау издание Chronicle Live.

  • Трансферный дайджест. 30 января — 5 февраля
  • Паласиос готов перебраться в АПЛ, Миранчук не хочет продлевать контракт с «Локомотивом», Зелиньский в шаге от перехода в «Интер»
  • Вчера

    • После 23-х туров «Ньюкасл» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 33 очками в активе. В следующем матче «сороки» сыграют против «Ноттингем Форест» 10-го февраля в 20:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как в первом полуфинале Кубка Испании сыграет «Сосьедад»?
  • «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Выйдет ли Южная Корея в финал Кубка Азии?
  • Иордания — Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Байер» выйти в полуфинал Кубка Германии?
  • «Байер» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Иордания — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Иран — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры