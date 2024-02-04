Постекоглу: Арбитры в АПЛ полностью полагаются на VAR

Наставник «Тоттенхэма»раскритиковал судейство в матче 23-го тура АПЛ с «Эвертоном». Встреча закончилась вничью 2:2.

«Во втором тайме у нас были хорошие моменты, и нам нужен был третий гол, чтобы закончить игру. К сожалению, мы не смогли выстоять.

Похоже, что в наши дни судьи просто пускают всё на самотёк и позволяют решать VAR. Мы разочарованы тем, что пропустили так поздно. Видимо, сложилась тенденция, что судьи не готовы вмешиваться, мы должны с этим смириться.

Сам факт того, что мы пропустили так поздно, не даёт нам шанса отыграться. Мы просто должны принять это», — приводит слова Постекоглу BBC.