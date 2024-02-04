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    Личка: Для «Канвона» это была принципиальная игра, потому что они очень уважают историю «Динамо»

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат товарищеского матча с «Канвоном» (2:2).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Ребята много работают и выходят на поле на усталых ногах. Для "Канвона" это была принципиальная игра, потому что они очень уважают историю "Динамо" и усердно готовились к ней. Мы же играли два матча двумя разными составами и не гнались за результатами. Результаты должны быть положительными в чемпионате, а не на сборах. Здесь мы работаем и стараемся подготовиться к возобновлению сезона», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

    В следующем товарищеском матче «Динамо» сыграет против «Оренбурга» 8-го февраля.

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