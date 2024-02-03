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    В матчах «Удинезе» — «Монца» и «Эмполи» — «Дженоа» не было забитых мячей

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    Завершились два матча 23-го тура итальянской Серии А.

    Вратарь «Монцы» Микеле Ди Грегорио
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    Вратарь «Монцы» Микеле Ди Грегорио

    «Удинезе» не смог переиграть дома «Монцу» — 0:0.

    «Зебры» владели большим преимуществом во время матча, гораздо чаще били по воротам, создали множество опасных моментов, но пробить голкипера гостей Микеле Ди Грегорио так и не смогли.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Монца 0:0
    Удинезе: Мадука Окойе, Неуэн Перес, Джордан Земура (Ассан Камара, 68'), Роберто Перейра (Кингсли Эхизибуэ, 57'), Санди Ловрич, Уолас, Мартин Пайеро (Лазар Самарджич, 68'), Флорьян Товен (Бреннер да Сильва, 88'), Лоренцо Лукка, Lautaro Giannetti, Thomas Kristensen Монца: Микеле Ди Грегорио, Самуэле Биринделли (Алессио Дзербин, 57'), Лука Кальдирола (Андреа Карбони, 46'), Роб Холдинг, Милан Дюрич, Андреа Кольпани (Валентин Карбони, 57'), Маттео Пессина, Варрен Бондо, Дани Мота (Педру Перейра, 73'), Патрик Чиурриа, Danilo D`Ambrosio (Армандо Иццо, 82') Предупреждения: Роберто Перейра (27'), Уолас (60'), Кингсли Эхизибуэ (65'), Педру Перейра (84'), Армандо Иццо (90 + 3')

    В параллельной встрече «Эмполи» и «Дженоа» также завершили встречу мирным исходом — 0:0.

    Игра получилась довольно равной, но предельно закрытой. Обе команды на двоих нанесли всего шесть ударов в створ. Немного острее было «Эмполи», но взять три очка у аутсайдера Серии А так и не получилось.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Дженоа 0:0
    Эмполи: Элия Каприле, Ардиан Исмайли, Себастьян Валюкевич, Себастьяно Луперто, Бартош Берешиньски (Либерато Кэкачей, 54'), Альберто Грасси (Виктор Коваленко, 71'), Юссеф Мале, Николо Камбьяги (Якопо Фаццини, 85'), Эммануэль Гьяси, Шимон Журовский (Маттиа Дестро, 71'), Альберто Черри (Маттео Канчелльери, 54') Дженоа: Хосеп Мартинес, Стефано Сабелли (Аарон Мартин, 77'), Джед Спенс, Кони де Винтер, Хоан Васкес, Маттья Бани, Мортен Френнруп, Милан Бадель, Руслан Малиновский (Калеб Экубан, 46'), Альберт Гудмундссон, Mateo Retegui (Витор Карвальо, 77') Предупреждения: Себастьян Валюкевич (53'), Кони де Винтер (66'), Стефано Сабелли (73'), Николо Камбьяги (75'), Кони де Винтер (90 + 2')

    «Удинезе» в следующем туре отправится в гости к «Ювентусу». «Монца» будет принимать «Верону».

    Календарь и таблица Серии А

    «Эмполи» сыграет на выезде с «Салернитаной», а «Дженоа» дома примет «Аталанту».

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