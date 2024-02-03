Источник: Боссы «МЮ» планируют подписать новый контракт с Майну

Полузащитникможет продлить соглашение с клубом на улучшенных условиях. Об этом сообщает Daily Mail.

Стало известно, что по новому контракту Майну может получать 520 тыс. фунтов. 18-летний полузащитник подписал соглашение с основной командой «Манчестер Юнайтед» в феврале прошлого года.

Боссы клуба и игроки основного состава остались под впечатлением от уверенных действиях Майну на тренировках и в играх.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 4 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 2 гола. В последней встрече Майну принес победу своей команде в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:3), забив гол на 90+7-й минуте.