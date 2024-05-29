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    Жемалетдинов покинул «Локомотив»

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    В «Локомотиве» сообщили о расставании с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    «Благодарим Рифата за преданность, самоотдачу, долгие годы, проведённые в команде, и вклад в её победы!» — написала пресс-служба железнодорожников.

    Напомним, что Жемалетдинов является воспитанником академии «Локомотива». Всю профессиональную карьеру полузащитник провел в стане «железнодорожников». В прошедшем сезоне Рифат принял участие в 20-и встречах за «Локомотив» в РПЛ и забил 5 голов.

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