Жемалетдинов покинул «Локомотив»

сообщили о расставании с полузащитником

«Благодарим Рифата за преданность, самоотдачу, долгие годы, проведённые в команде, и вклад в её победы!» — написала пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что Жемалетдинов является воспитанником академии «Локомотива». Всю профессиональную карьеру полузащитник провел в стане «железнодорожников». В прошедшем сезоне Рифат принял участие в 20-и встречах за «Локомотив» в РПЛ и забил 5 голов.

Ранее сообщалось о том, что нападающий Артем Дзюба также покинул «железнодорожников».