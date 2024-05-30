В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Беларуси, Франции и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Минск» — «Шахтер» Солигорск

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Минск» плохо проводит нынешний сезон. Клуб еще не одержал ни одной победы. В чемпионате Беларуси команда находится на предпоследнем, 15-м месте, набрав три очка.

Последние два матча в Высшей лиге «Минск» проиграл. Команда уступила «Витебску» (1:2) и «Ислочи» (0:3).

Солигорский «Шахтер» замыкает таблицу чемпионата Беларуси. Напомним, клуб был наказан за организацию договорных матчей и лишен титула 2022 года. Помимо штрафа, в нынешнем сезоне с команды снято 20 очков.

В десяти матчах чемпионата Беларуси-2024 «Шахтер» потерпел 7 поражений. В мае клуб уступил в трех матчах из четырех. У «горняков» серьезный кризис.

Ставка: «Минск» не проиграет за 1.47.

«Кремонезе» — «Венеция»

Футбол. Чемпионат Италии

«Кремонезе» продолжает бороться за выход в Серию А. Ранее команда успешно преодолела первый раунд плей-офф. «Кремонезе» по сумме двух встреч взял верх над «Катандзаро».

Календарь и таблица РПЛ

В мае «Кремонезе» дома выиграл три матча из трех. Ранее в родных стенах удалось нанести поражение «Пизе», «Читтаделле» и «Катандзаро». Получится ли одержать четвертую победу подряд?

«Венеция» завершила чемпионат на 3-м месте. Команда в Серии В набрала 70 очков в 38 матчах, опередив «Кремонезе» на три балла.

В мае «Венеция» в гостях проиграла два матча из трех. На выезде удалось выиграть лишь одну встречу. 20 мая «Венеция» на чужом поле взяла верх над «Палермо» со счетом 1:0.

Ставка: Обе забьют за 1.75.

«Сент-Этьен» — «Мец»

Футбол. Чемпионат Франции

Чемпионат в Лиге 2 «Сент-Этьен» закончил на 3-м месте. Команде не хватило двух очков, чтобы завоевать прямую путевку в элитный дивизион. Теперь нужно постараться преодолеть плей-офф.

На своем поле «Сент-Этьен» играет успешно. В родных стенах команда не уступает больше четырех месяцев. Последний раз «Сент-Этьен» проигрывал дома 27 января. Тогда была неудача в матче с «Амьеном» (0:1).

«Мец» завершил сезон в Лиге 1 на 16-й позиции, набрав 29 очков. У команды 8 побед, 5 ничьих и 21 поражение в 34-х встречах.

В мае «Мец» разочаровал фанатов провальными результатами. Сейчас у клуба четырехматчевая проигрышная серия. Если не исправить ситуацию, то придется начинать новый сезон в Лиге 2.

Последний раз команды играли друг с другом 22 апреля 2023 года. Тогда «Мец» в гостях победил «Сент-Этьен» со счетом 3:1.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.69.

Общий коэффициент — 4.34.