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    Долгожданная победа «горняков»?

    «Минск» — «Шахтер» Солигорск. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 30 мая 2024 года

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    «Шахтер» Солигорск
    30 мая в 11-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Минск» и «Шахтер» Солигорск. Начало игры — в 19:00 мск. «Минск» — «Шахтер» Солигорск: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 30 Мая 2024 года

    Минск

  • Минск
    •  Минск 19:00 Шахтёр Солигорск

    Шахтёр Солигорск

  • Шахтер Солигорск
    •

    «Минск»

    Турнирное положение: Минчане выдали крайне слабый старт чемпионата. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Минск» еще ни разу не выиграл в текущем чемпионате. Да и забила команда всего 6 мячей в 10 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда не разжилась зачетными баллами. Минчане пали под натиском «Ислочи» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Минск» проиграл четырежды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 10 пропущенных.

    Вот только пораженческая серия составляет 2 матча. И лишь со слабеньким могилевским «Днепром» минчане сыграли вничью (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не лучшим образом. Пока что минчане твердо стоят на вылет.

    Матчи против «горняков» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Минск» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Вот только в двух последних очных поединках минчане не забивали в ворота «горняков».

    «Шахтер» Солигорск

    Турнирное положение: «Горнякам» снова предстоит мучительная борьба за выживание. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шахтер» Солигорск в 10 матчах чемпионата выиграл всего 1 раз. При этом «горняки» в следствие очкового штрафа имеют в своем пассиве минус 15 очков.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. «Шахтер» Солигорск расписал мировую со «Сморгонью» (2:2).

    До того «горняки» уступили минскому «Динамо» (2:3). Да и в поединке с БАТЭ вышла форменная коллизия (1:3).

    Вообще, «Шахтер» Солигорск в 5 последних матчах проиграл 4 раза. Забила в них команда 6 мячей при всего лишь 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «горняки» выглядят обреченными на вылет. Да и не выигрывает команда еще с первого тура.

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    В 10 матчах белорусского чемпионата команда пропустила 20 мячей. Да и проиграли «горняки» уже 7 раз.

    Причем «Шахтер» Солигорск уже 2 года не проигрывает минчанам. Да и нынешние реалии таковы, что нужно срочно побеждать.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться взять три очка. Да и в плане реализации «горняки» явно попытаются прибавить.

    Статистика для ставок

    • Минчане еще не победили ни разу в текущем чемпионате

    • «Шахтер» Солигорск уже 2 года не проигрывает минчанам

    • «Горняки» не могут победить еще с 1-го тура

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Минск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.86 и 1.95.

    Прогноз: «Горняки» всеми силами стараются избежать вылета, к тому же минчане имеют огромные проблемы в плане реализации.

    «Шахтер» Солигорск давненько не побеждал, и явно будет максимально активен в атаке.

    Ставка: Победа «Шахтера» Солигорск за 2.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.93

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    «Минск» — «Шахтер» Солигорск. 30 мая в 11-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Минск» и «Шахтер» Солигорск. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Минск» — «Шахтер» Солигорск с коэффициентом 2.68.
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