«Урал» на своем поле сыграет против «Акрона» в первом стыковом матче за право играть в российской Премьер-лиге. Встреча состоится 29 мая и начнется в 18:00 по мск. «Урал» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: команда из Екатеринбурга по итогам чемпионата России заняла только 14 место в турнирной таблице.

Екатеринбургский коллектив смог в 30 турах набрать 30 очков и опередил зону прямого вылета только на 4 балла.

Екатеринбуржцы смогли 30 раз поразить ворота соперника и 46 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре уральцы проиграли ЦСКА (0:2), а до этого сыграли вничью с «Оренбургом» (3:3) и «Факелом» (0:0).

Перед этим же «Урал» смог победить «Балтику» (2:1) и поделил очки с «Рубином» (1:1).

Все прогнозы на РПЛ

Из Кубка России подопечные Виктора Гончаренко вылетели, уступив «Ростову» (1:3).

Не сыграют: не выйдет на поле только травмированный Олег Шатов.

Состояние команды: сезон для «Урала» складывается очень плохо. Впервые за долгое время над командой нависла угроза вылета из РПЛ и она вполне реальна.

Если «Урал» вылетит из элиты, то это будет грандиозный провал и должны полететь головы, а вот если останется в РПЛ, то должен будет усилиться, чтобы в следующем сезоне подобного не повторилось.

«Акрон»

Турнирное положение: тольяттинцы неплохо выступили в сезоне Первой лиги и смогли по-настоящему о себе заявить.

Команда из Тольятти набрала 59 очков и финишировала на третьей строчке в турнирной таблице. Ей не хватило всего два пункта до прямого выхода в элиту.

За 34 матча тольяттинский коллектив смог 48 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Акрон» сломил сопротивление «СКА-Хабаровска» (2:1), а до этого оказался слабее «Арсенала» (0:1) и «Шинника» (0:1).

Перед этим подопечные Заура Тедеева смогли взять верх над махачкалинским «Динамо» (3:1) и «Тюменью» (2:0), но уступили КАМАЗу (0:1).

Не сыграют: не сможет выйти на поле только дисквалифицированный Владислав Галкин.

Состояние команды: «Акрон» же провел достаточно хороший сезон и вишенкой на торте будут стыковые игры, которые он полностью заслужил.

Если команда все же сможет победить «Урал» и залезть в РПЛ, то это будет грандиозный успех для команды и всего тольяттинского футбола.

Статистика для ставок

«Урал» проиграл только 1 из последних 5 матчей

В официальных матчах команды между собой не встречались

«Акрон» в последних 6 матчах 3 раза выиграл и 3 раза проиграл

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.45, а победа «Акрона» — в 5.10.

ТБ 2,5 оценивается в 2.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

Прогноз: «Урал», безусловно, сильнее своего соперника и должен побеждать. По крайней мере, в первой домашней игре так точно.

Ставка: победа «Урала» за 1.77.

Прогноз: ожидается, что игра будет не очень результативной, поскольку ее важность зашкаливает. Цена ошибки будет высокой, поэтому вряд ли команды смогут пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.70.