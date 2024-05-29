«Урал» — «Акрон»: счет матча 0:2, обзор голов

на чужом поле обыграл(2:0) в 1-м стыковом матче за право выступать в РПЛ.

Первый гол тольяттинцы забили на 67-й минуте. Защитник «Акрона» Неманья Анджелкович после подачи углового выпрыгнул выше всех и вогнал мяч в ворота.

На 72-й минуте «Акрону» удалось удвоить преимущество благодаря голу полузащитника команды Кирилла Данилина. Игрок воспользовался ошибкой голкипера соперника и поразил ворота.

Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/ФНЛ Урал — Акрон 0:2 Голы: : (7'), 0:1 Andjelkovic N. (67'), 0:2 Кирилл Данилин (72') Предупреждения: Константин Савичев (51'), Силвие Бегич (66')

Напомним, что ответная игра между этими командами состоится 1-го июня в Тольятти. Начало игры — в 15:00 мск.