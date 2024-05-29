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    «Акрон» всухую обыграл «Урал» в первом матче стыков за выход в РПЛ

    «Урал» — «Акрон»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Акрон» на чужом поле обыграл «Урал» (2:0) в 1-м стыковом матче за право выступать в РПЛ.

    «Акрон»
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    «Акрон»

    Первый гол тольяттинцы забили на 67-й минуте. Защитник «Акрона» Неманья Анджелкович после подачи углового выпрыгнул выше всех и вогнал мяч в ворота.

    На 72-й минуте «Акрону» удалось удвоить преимущество благодаря голу полузащитника команды Кирилла Данилина. Игрок воспользовался ошибкой голкипера соперника и поразил ворота.

    Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/ФНЛ
    Урал — Акрон 0:2
    Голы: : (7'), 0:1 Andjelkovic N. (67'), 0:2 Кирилл Данилин (72') Предупреждения: Константин Савичев (51'), Силвие Бегич (66')

    Напомним, что ответная игра между этими командами состоится 1-го июня в Тольятти. Начало игры — в 15:00 мск.

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