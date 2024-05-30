Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграет против россиянки Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 12:00 мск. Азаренко — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Азаренко

Виктория Азаренко с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции. В первом круге белорусская теннисистка обыграла Надю Подороска из Аргентины (6:1, 6:0).

21-й ракетке мира не составило труда переиграть аргентинскую теннисистку, отдав всего лишь один гейм. Азаренко расправилась с конкуреткой по сути за один час игрового времени.

Заслуженный мастер спорта Беларуси в 2013-м году добралась до полуфинала Ролан Гаррос. Спустя 11 лет Виктория Азаренко планирует повторить успех. За плечами теннисистки также есть победа на Australian Open в 2012 и 2013 годах.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

На Умблдоне Азаренко дважды была полуфиналисткой, было это в 2011 и 2012, а на US Open беларуска трижды добралась до финала: в 2012, 2013 и 2020.

Андреева

Мирра Андреева — финалистка юниорского турнира Большого шлема, российская теннисистка в одиночном разряде добралась до решающей игры турнира на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году.

В первом круге нового розыгрыша Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева нанесла поражение Эмине Бектас из США (6:2, 6:3).

На последнем турнире в Риме теннисистка из России оступилась в матче против испанской спортсменки Паулы Бадоса-Хиберт (2:6, 3:6).

Надя Подороска занимает 59 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.86, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.95.

Прогноз: Виктории Азаренко будет несомненно сложно в игре против Андреевой, однако беларуска считается более опытной спортсменкой, вполне стоит ожидать победу со стороны 21 ракетки планеты. Раньше теннисистки не играли между собой.

Рекомендуемая ставка: Победа Виктории Азаренко с коэффициентом 1.95.