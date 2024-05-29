ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тибо КуртуаКуртуа или все-таки Лунин? Выбор вратаря на финал ЛЧ — самая большая головная боль Анчелотти Джек Кэттерол (слева)Теофимо Лопес — берегись. Кэттерол переехал Тейлора в реванше и нацелился на титул WBO «Байер» впервые в истории стал чемпионом ГерманииИсторический «Байер» и провальная «Бавария»: итоги сезона в Бундеслиге
  • 15:36
    • Источник: Сафонов прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»
  • 16:48
    • Стало известно, сколько точно заплатит ПСЖ за трансфер Сафонова
  • 15:23
    • Фабрицио Романо: «Челси» подписал контракт с Мареской
  • 15:16
    • Полузащитник «ПСЖ» может перейти в команду Захаряна
  • 15:08
    • «Ак Барс» подпишет первого номера драфта НХЛ-2012
  • 14:37
    • Бывший агент Лунева: Андрей может вернуться в «Зенит»
  • 14:12
    • «Панатинаикос» выкупил «Едвая» у «Локомотива»
    Все новости спорта

    «Урал» обыграет «Акрон», «Фиорентина» и «Олимпиакос» не станут много забивать в финале Лиги конференций

    Экспресс дня 29 мая. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 мая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Гончаренко
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи за выход в РПЛ, а также финал Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Урал» — «Акрон»

    Футбол. Россия. Стыковые матчи

    «Урал» в 30-м туре РПЛ проиграл ЦСКА и попал в стыки. Команда Виктора Гончаренко постарается сохранить прописку в элите. В целом, шансы на успех достаточно высокие.

    Букмекеры считают фаворитом «Урал». В Екатеринбурге хозяевам нужно добиться преимущества перед ответным матчем. Стоит отметить, что в мае «Урал» еще не проигрывал дома.

  • Ошеломительный успех. «Аталанта» и Гасперини заслужили признание после невероятной победы над «Байером»
  • «Аталанта» — лучшая в мире среди не топовых клубов
  • 23/05/2024

    • По итогам сезона в Первой лиге «Акрон» завоевал бронзовые медали. Клубу не хватило совсем немного, чтобы завоевать прямую путевку в РПЛ.

    «Акрон» слабо играет на выезде. С марта в гостях были одержаны лишь две победы. А здесь предстоит встретиться с гораздо более сильным соперником.

    Ставка: Победа «Урала» за 1.70.

    «Пари НН» — «Арсенал» Тула

    Футбол. Россия. Стыковые матчи

    В апреле «Пари НН» уволил Сергея Юрана. Тогда команда занимала 11-е место. Но с того времени результаты не улучшились.

    Календарь и таблица РПЛ

    После отставки Юрана «Пари НН» до конца чемпионата так ни разу и не победил. Клуб финишировал на 13-м месте. Теперь предстоит бороться за сохранение прописки в РПЛ через стыковые матчи.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Тульский «Арсенал» закончил сезон в Первой лиге на 4-м месте. Команда набрала 55 очков в 34-х встречах. У «канониров» 13 побед, 16 ничьих и 5 поражений.

    «Арсенал» немного забивает и мало пропускает. ТБ 2.5 гола в матчах с участием тульского клуба пробивается очень редко. Вряд ли встреча в Нижнем Новгороде будет слишком результативной. Букмекеры склоняются к победе представителя РПЛ.

    Ставка: Обе не забьют за 1.64.

    «Олимпиакос» — «Фиорентина»

    Футбол. Лига конференций. Финал

    Обе команды нацелены поставить жирную точку в текущем сезоне и завоевать трофей. «Олимпиакос» в полуфинале Лиги конференций смог одолеть «Астон Виллу». В финальном матче греческий клуб является андердогом.

    В мае «Олимпиакос» из пяти поединков выиграл три. Команда в текущем месяце потерпела лишь одно поражение. 12 мая «Олимпиакос» уступил ПАОКу со счетом 0:2.

  • Уход Хави — очередной пример того, насколько плохо «Барса» обращается со своими легендами
  • Печальный урок для легендарного игрока, пострадавшего от клуба, который он так любит
  • 24/05/2024

    • У «Фиорентины» всё отлично с атакой. В последних трех матчах команда забивала соперникам минимум по два гола. В мае «фиалки» из шести встреч проиграли только одну.

    У греческого клуба предстоящий матч пропустят Жулиан Бьянкон, Дорон Лейднер, Бандиугу Фадига и Франциско Ортега. «Фиорентине» в финале не поможет Рикардо Соттиль. Ранее в еврокубках команды друг с другом не играли.

    Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.69.

    Общий коэффициент — 4.71.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Путинцева — Стивенс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Валмиера — Елгава
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Курессааре — Пярну Вапрус
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Даугавпилс — Ауда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хартберг — Аустрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Нымме Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч НАК Бреда — Эксельсиор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Веен Висбаден — Ян Регенсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.12
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Флорида — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Шаповалов — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Ковалик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 29 мая. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи за выход в РПЛ, а также финал Лиги конференций. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 29 мая с коэффициентом 4.71.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры