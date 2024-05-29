«Урал» — «Акрон»
Футбол. Россия. Стыковые матчи
«Урал» в 30-м туре РПЛ проиграл ЦСКА и попал в стыки. Команда Виктора Гончаренко постарается сохранить прописку в элите. В целом, шансы на успех достаточно высокие.
Букмекеры считают фаворитом «Урал». В Екатеринбурге хозяевам нужно добиться преимущества перед ответным матчем. Стоит отметить, что в мае «Урал» еще не проигрывал дома.
По итогам сезона в Первой лиге «Акрон» завоевал бронзовые медали. Клубу не хватило совсем немного, чтобы завоевать прямую путевку в РПЛ.
«Акрон» слабо играет на выезде. С марта в гостях были одержаны лишь две победы. А здесь предстоит встретиться с гораздо более сильным соперником.
Ставка: Победа «Урала» за 1.70.
«Пари НН» — «Арсенал» Тула
Футбол. Россия. Стыковые матчи
В апреле «Пари НН» уволил Сергея Юрана. Тогда команда занимала 11-е место. Но с того времени результаты не улучшились.
После отставки Юрана «Пари НН» до конца чемпионата так ни разу и не победил. Клуб финишировал на 13-м месте. Теперь предстоит бороться за сохранение прописки в РПЛ через стыковые матчи.
Тульский «Арсенал» закончил сезон в Первой лиге на 4-м месте. Команда набрала 55 очков в 34-х встречах. У «канониров» 13 побед, 16 ничьих и 5 поражений.
«Арсенал» немного забивает и мало пропускает. ТБ 2.5 гола в матчах с участием тульского клуба пробивается очень редко. Вряд ли встреча в Нижнем Новгороде будет слишком результативной. Букмекеры склоняются к победе представителя РПЛ.
Ставка: Обе не забьют за 1.64.
«Олимпиакос» — «Фиорентина»
Футбол. Лига конференций. Финал
Обе команды нацелены поставить жирную точку в текущем сезоне и завоевать трофей. «Олимпиакос» в полуфинале Лиги конференций смог одолеть «Астон Виллу». В финальном матче греческий клуб является андердогом.
В мае «Олимпиакос» из пяти поединков выиграл три. Команда в текущем месяце потерпела лишь одно поражение. 12 мая «Олимпиакос» уступил ПАОКу со счетом 0:2.
У «Фиорентины» всё отлично с атакой. В последних трех матчах команда забивала соперникам минимум по два гола. В мае «фиалки» из шести встреч проиграли только одну.
У греческого клуба предстоящий матч пропустят Жулиан Бьянкон, Дорон Лейднер, Бандиугу Фадига и Франциско Ортега. «Фиорентине» в финале не поможет Рикардо Соттиль. Ранее в еврокубках команды друг с другом не играли.
Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.69.
Общий коэффициент — 4.71.