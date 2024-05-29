В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи за выход в РПЛ, а также финал Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Урал» — «Акрон»

Футбол. Россия. Стыковые матчи

«Урал» в 30-м туре РПЛ проиграл ЦСКА и попал в стыки. Команда Виктора Гончаренко постарается сохранить прописку в элите. В целом, шансы на успех достаточно высокие.

Букмекеры считают фаворитом «Урал». В Екатеринбурге хозяевам нужно добиться преимущества перед ответным матчем. Стоит отметить, что в мае «Урал» еще не проигрывал дома.

По итогам сезона в Первой лиге «Акрон» завоевал бронзовые медали. Клубу не хватило совсем немного, чтобы завоевать прямую путевку в РПЛ.

«Акрон» слабо играет на выезде. С марта в гостях были одержаны лишь две победы. А здесь предстоит встретиться с гораздо более сильным соперником.

Ставка: Победа «Урала» за 1.70.

«Пари НН» — «Арсенал» Тула

Футбол. Россия. Стыковые матчи

В апреле «Пари НН» уволил Сергея Юрана. Тогда команда занимала 11-е место. Но с того времени результаты не улучшились.

Календарь и таблица РПЛ

После отставки Юрана «Пари НН» до конца чемпионата так ни разу и не победил. Клуб финишировал на 13-м месте. Теперь предстоит бороться за сохранение прописки в РПЛ через стыковые матчи.

Тульский «Арсенал» закончил сезон в Первой лиге на 4-м месте. Команда набрала 55 очков в 34-х встречах. У «канониров» 13 побед, 16 ничьих и 5 поражений.

«Арсенал» немного забивает и мало пропускает. ТБ 2.5 гола в матчах с участием тульского клуба пробивается очень редко. Вряд ли встреча в Нижнем Новгороде будет слишком результативной. Букмекеры склоняются к победе представителя РПЛ.

Ставка: Обе не забьют за 1.64.

«Олимпиакос» — «Фиорентина»

Футбол. Лига конференций. Финал

Обе команды нацелены поставить жирную точку в текущем сезоне и завоевать трофей. «Олимпиакос» в полуфинале Лиги конференций смог одолеть «Астон Виллу». В финальном матче греческий клуб является андердогом.

В мае «Олимпиакос» из пяти поединков выиграл три. Команда в текущем месяце потерпела лишь одно поражение. 12 мая «Олимпиакос» уступил ПАОКу со счетом 0:2.

У «Фиорентины» всё отлично с атакой. В последних трех матчах команда забивала соперникам минимум по два гола. В мае «фиалки» из шести встреч проиграли только одну.

У греческого клуба предстоящий матч пропустят Жулиан Бьянкон, Дорон Лейднер, Бандиугу Фадига и Франциско Ортега. «Фиорентине» в финале не поможет Рикардо Соттиль. Ранее в еврокубках команды друг с другом не играли.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.69.

Общий коэффициент — 4.71.