В четверг, 30 мая, в очередном матче чемпионата США «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле примет «Даллас». Начало поединка запланировано на 05:30 по мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 25-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей.

«Гэлакси» уверенно держится в зоне плей-офф, команда продолжает борьбу за 1-ю строчку в конференции, уступая лидеру в 4 очка.

Последние матчи: В прошедшем туре МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Хьюстон» со счетом 2:1, а до этого сыграл вничью с «Шарлотт» (0:0). Команда не так часто побеждает в последнее время.

В последних 5-и встречах у «Лос-Анджелес Гэлакси» нет ни одного поражения, только 1 победа и 4 ничейных результата. За этот период команда забила 6 голов при 5-и пропущенных.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» проводит отличный сезон, но точно не идеальный. Команда занимает лишь 4-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 12 очков из 18-и возможных.

Лучшим бомбардир «Гэлакси» — нападающий Деян Йовелич, который забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи в 13-и встречах команда в рамках чемпионата США.

«Даллас»

Турнирное положение: Команда занимает лишь 12-е место в таблице Западной конференции МЛС с 13-ю очками в активе. «Даллас» продолжает вести борьбу за выход в плей-офф.

Команда отстает от топ-9 на 3 балла — вся борьба еще впереди. К тому же, «Даллас» — худшая команда Запада по результатам гостевых встреч, набрав всего 2 балла из 18-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре МЛС «Даллас» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (3:3), упустив победу на 90+8-й минуте. До этого команда также поделила очки с «Хьюстоном» (1:1).

У «Далласа» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период команда трижды победила и дважды сыграла вничью.

Не сыграют: Алан Веласко, Пакстон Помыкал и Геовейн Жезус (у всех — травмы).

Состояние команды: Кажется, «Даллас» находится на правильном пути — команда начала регулярно набирать очки в последнее время.

Стоит отметить, что в последней очной встрече «Даллас» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» на чужом поле со счетом 4:1, забив все свои голы еще в 1-м тайме.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Гэлакси» победил только в 1-м матче из последних 6-и

«Даллас» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

«Даллас» непременно обыгрывал «Гэлакси» на протяжении 4-х последних очных матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лос-Анджелеса Гэлакси» — 1.48, победа «Далласа» — 6.20, ничья — 4.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

Прогноз: «Даллас» забьет минимум 1 гол.

Ставка: Индивидуальный тотал «Далласа» 1 больше за 2.12.

Прогноз: Команды начнут забивать голы уже в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.05.