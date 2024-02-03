АПЛ. «Ливерпуль» сохранил единоличное лидерство

«Манчестер Сити» и «Арсенал» стремятся догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице. В чемпионскую гонку мечтает вернуться «Тоттенхэм», а «Ман Юнайтед» и «Вулверхэмптон» устраивают футбольный триллер.

Изменения в турнирной таблице

21-й тур английской Премьер-лиги внёс несколько изменений в турнирной таблице. «Тоттенхэм» поднялся на 4 место, тем самым «шпоры» сместили на 5-ю строчку «Астон Виллу».

Календарь и таблица АПЛ

Улучшил положение в чемпионате «Манчестер Юнайтед», который расположился на 7-й позиции. «Красные дьяволы» обошли в таблице «Ньюкасл» и «Брайтон», которые опустились на 8 и 9 строчки соответственно.

Стойкость «Ливерпуля»

«Ливерпуль» продолжает уверенно удерживать лидерство в английской Премьер-лиге. Мерсисайдцы одержали четвертую победу подряд в чемпионате, в рамках минувшего 21-го тура команда Юргена Клоппа разгромила «Челси» (4:1).

«Ливерпуль» начал с места в карьер, на 23-й минуте встречи счет открыл Диогу Жота, а уже к концу первого тайма хозяева вели с преимуществом в два гола, отличился Конор Брэдли.

На 65-й минуте матча очередной мяч в сетку ворот «аристократов» отправил Доминик Собослаи, в концовке матча за «Ливерпуль» гол забли Луис Диас. «Челси» лишь смог ответить голом престижа в исполнении Кристофера Нкунку.

Таким образом «Ливерпуль» набрал 51 очко и сохранил за собой первое место в чемпионате Англии. «Челси» в свою очередь остался на 10-й строчке с активом в 31 балл.

Амбиции «Ман Сити» и «Арсенала»

Конкуренты «Ливерпуля» стараются не отставать от лидера и делают это успешно. На втором месте расположился «Манчестер Сити», который добился победы в матче против «Бёрнли» (3:1).

В составе «горожан» дубль на свой счёт записал Хулиан Альварес, ещё один гол забил Родри. В итоге «Ман Сити» набрал 46 баллов, столько же пунктов у «Арсенала», который занимает третью строчку в АПЛ.

«Пушкари» в минувшем туре переиграли «Ноттингем Форест» со счётом 2:1. В составе «Арсенала» точными ударами отметились Габриэль Жезус и Букайо Сака.

Решительность «Тоттенхэма»

Вернуться в чемпионскую гонку всё стремится «Тоттенхэм», который уже не проигрывает на протяжении трёх туров. Лондонский клуб завоевал 3 очка после победной игры над «Брентфордом» (3:2).

«Тоттенхэм» — «Брентфорд» globallookpress.com

В составе «Тоттенхэма» голами отметились Дестини Удоджи, Бреннан Джонсон и Ришарлисон Андраде. После этой победы «шпоры» аккумулировали 43 очка и поднялись на 4-м место турнирной таблицы АПЛ.

Смелость МЮ

Футбольный триллер устроили «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед», на двоих соперники забили 7 голов. Оба клуба выставили боевой состав.

Ожидаемо, «красные дьяволы» с первых минут взяли инициативу в свои руки. Лидерские амбиции подтвердились к 5-й минуте: Маркус Рашфорд поразил ворота соперника и вывел МЮ вперёд. А на 22-й минуте Расмус Хёйлунн удвоил преимущество своей команды.

Несмотря на отставание в счете, «волки» продолжили борьбу. Старания принесли свой результат, Пабло Сарабия отквитал один мяч, реализовав пенальти на 71-й минуте встречи.

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Встреча плавно подходила к концу, и тут соперники раззабивались. На 75-й минуте Скотт Мактоминей вернул Манчестеру преимущество в два мяча (3:1). Но слишком рано манкунианцы поверили в свою победу, «Вулверхэмптону» удалось совершить невероятное и сравнять счет. На 85-й минуте гол забил Макс Килман, тем самым вернув интригу в матче. А на 95-й Педру Нету свел счет к ничейному (3:3).

Казалось бы, команды уйдут с поля, так и не определив победителя. Однако на 7-й компенсированной минуте решающее слово осталось за Кобби Мейну, который и забил победный гол в пользу «Ман Юнайтед» (4:3).

Таким образома «красные дьяволы» набрали 35 очков и поднялись на 7 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Тур № 22

Матчи следующего тура пройдут с 3 по 5 февраля.

Программу игрового дня откроет матче с участием команды топ-4 АПЛ: «Тоттенхэм» отправится в гости к «Эвертону», игра запланирована на субботу, 3 февраля.

В центральном матче тура сойдутся лидеры английского чемпионата: «Арсенал» примет «Ливерпуль» в воскресенье, 4 февраля.

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В понедельник, 5 февраля в игру вступит «Манчестер Сити», который сыграет на выезде против «Брентфорда».