30 мая в первом стыковом матче чемпионата Италии по футболу за право играть в Серии А сразятся «Кремонезе» и «Венеция». Начало игры — в 21:30 мск. «Кремонезе» — «Венеция»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кремонезе»

Турнирное положение: регулярный чемпионат в итальянской Серии В «Кремонезе» закончил на четвертом месте с 67 очками и получил право играть в плей-офф за выход в Серию А.

Последние матчи: в полуфинале плей-офф стыков команда Джованни Строппы в ответном матче уверенно победила на своем поле «Катандзаро» со счетом 4:1. Уже к перерыву команда вела со счетом 3:0 и спокойно довела матч до победы. По голу забили Васкес, Буонанито, Кода и Серникола.

В первой игре с «Катандзаро» в гостях была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Не сыграют: травмирован нападающий Афема-Гьян и вратарь Сарр, но они игроки ротации.

Состояние команды: под руководством Джованни Строппы, который пришел в «Кремонезе» по ходу сезона клуб сильно прогрессировал и поднялся из середины таблицы наверх, уверенно завоевав себе право играть в плей-офф. Состав у команды очень приличный, один только экс-игрок сборной Италии Франко Васкес чего стоит.

«Венеция»

Турнирное положение: подопечные экс-наставника «Спартака» Паоло Ваноли весь сезон показывали качественный и результативный футбол, но на финише немного сдали и не смогли получить прямую путевку в Серию А, заняв третье место в регулярном чемпионате Серии В с 70 очками.

Все прогнозы на футбол

Последние матчи: в предыдущем матче был обыгран на своем поле «Палермо» со счетом 2:1. Это была ответная игра «Венеции». Голы в этой встрече забивали игроки оборонительного плана: Кандела и Тессманн, которые отличаются лишь по праздникам.

В первой игре «Венеция» также победила южан со счетом 1:0 на выезде.

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: при Паоло Ваноли «Венеция» показывает очень сбалансированный состав, команда сыграна, а взаимодействия на поле доведены практически до автоматизма. Немного подкосил команду уход зимой в «Кремонезе» одного из лидеров норвежца Йонсена, который вел игру в центре поля, но и без него в составе осталось немало классных футболистов.

Статистика для ставок

В регулярном чемпионате соперники обменялись победами, сначала победило «Кремонезе» (1:0), а затем дома «Венеция» (2:1)

«Кремонезе» не знает поражений на протяжении уже пяти матчей

«Венеция» за тот же период одержала три победы и два раза проиграла

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кремонезе» дают 2.10, а на «Венецию» — 3,50, ничью букмекеры оценивают также в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за те же 1,90.

Прогноз: первый матч, скорее всего, получится очень тягучим. «Кремонезе» при необходимости может закрыться и сыграть на контратаках, благо в составе полно футболистов умеющих держать мяч и быстро выходить из обороны (Йонсен, Васкес, Пикел).

«Венеция» также при необходимости может сыграть строго сзади, у нее два прекрасных опорника (Тессманн и Бузио). Цена матча слишком велика, чтобы оголтело нестись вперед. К тому же Строппа имеет опыт выхода в Серию А с «Монцей».

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, главный бомбардир «Венеции» Похьянпало сейчас переживает не лучшие времена и стал гораздо меньше забивать.

Ставка: «Венеция» не забьет за 2,85.