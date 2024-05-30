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    Первый матч получится не самым событийным

    «Кремонезе» — «Венеция». Ставка (к. 1.90) и прогноз на стыковой матч за право играть в итальянской Серии А 30 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кремонезе» — «Венеция»
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    Звездный Франко Васкес (слева) сейчас играет за «Кремонезе»
    30 мая в первом стыковом матче чемпионата Италии по футболу за право играть в Серии А сразятся «Кремонезе» и «Венеция». Начало игры — в 21:30 мск. «Кремонезе» — «Венеция»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Июня 2024 года

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
    •  Крикума 22:00 Палмейрас

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
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    «Кремонезе»

    Турнирное положение: регулярный чемпионат в итальянской Серии В «Кремонезе» закончил на четвертом месте с 67 очками и получил право играть в плей-офф за выход в Серию А.

    Последние матчи: в полуфинале плей-офф стыков команда Джованни Строппы в ответном матче уверенно победила на своем поле «Катандзаро» со счетом 4:1. Уже к перерыву команда вела со счетом 3:0 и спокойно довела матч до победы. По голу забили Васкес, Буонанито, Кода и Серникола.

    В первой игре с «Катандзаро» в гостях была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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    • Не сыграют: травмирован нападающий Афема-Гьян и вратарь Сарр, но они игроки ротации.

    Состояние команды: под руководством Джованни Строппы, который пришел в «Кремонезе» по ходу сезона клуб сильно прогрессировал и поднялся из середины таблицы наверх, уверенно завоевав себе право играть в плей-офф. Состав у команды очень приличный, один только экс-игрок сборной Италии Франко Васкес чего стоит.

    «Венеция»

    Турнирное положение: подопечные экс-наставника «Спартака» Паоло Ваноли весь сезон показывали качественный и результативный футбол, но на финише немного сдали и не смогли получить прямую путевку в Серию А, заняв третье место в регулярном чемпионате Серии В с 70 очками.

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    Последние матчи: в предыдущем матче был обыгран на своем поле «Палермо» со счетом 2:1. Это была ответная игра «Венеции». Голы в этой встрече забивали игроки оборонительного плана: Кандела и Тессманн, которые отличаются лишь по праздникам.

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    В первой игре «Венеция» также победила южан со счетом 1:0 на выезде.

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: при Паоло Ваноли «Венеция» показывает очень сбалансированный состав, команда сыграна, а взаимодействия на поле доведены практически до автоматизма. Немного подкосил команду уход зимой в «Кремонезе» одного из лидеров норвежца Йонсена, который вел игру в центре поля, но и без него в составе осталось немало классных футболистов.

    Статистика для ставок

    • В регулярном чемпионате соперники обменялись победами, сначала победило «Кремонезе» (1:0), а затем дома «Венеция» (2:1)

    • «Кремонезе» не знает поражений на протяжении уже пяти матчей

    • «Венеция» за тот же период одержала три победы и два раза проиграла

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кремонезе» дают 2.10, а на «Венецию» — 3,50, ничью букмекеры оценивают также в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за те же 1,90.

    Прогноз: первый матч, скорее всего, получится очень тягучим. «Кремонезе» при необходимости может закрыться и сыграть на контратаках, благо в составе полно футболистов умеющих держать мяч и быстро выходить из обороны (Йонсен, Васкес, Пикел).

    «Венеция» также при необходимости может сыграть строго сзади, у нее два прекрасных опорника (Тессманн и Бузио). Цена матча слишком велика, чтобы оголтело нестись вперед. К тому же Строппа имеет опыт выхода в Серию А с «Монцей».

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, главный бомбардир «Венеции» Похьянпало сейчас переживает не лучшие времена и стал гораздо меньше забивать.

    Ставка: «Венеция» не забьет за 2,85.

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    «Кремонезе» — «Венеция». 30 мая в первом стыковом матче чемпионата Италии по футболу за право играть в Серии А сразятся «Кремонезе» и «Венеция». Начало игры — в 21:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Кремонезе» — «Венеция» с коэффициентом 1.90.
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