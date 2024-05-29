«Бавария» назначила Компани на пост главного тренера

Бельгийский специалистстал главным тренером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что руководство «Баварии» заплатило «Бернли» 12 млн. евро за досрочное расторжение контракта со специалистом. Контракт Компани с мюнхенцами будет рассчитан до лета 2027-го года.

В прошедшем сезоне бельгиец работал главным тренером в «Бернли», с которым занял 19-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. Команда вылетела из Премьер-лиги по итогам сезона.

Напомним, что руководство «Баварии» приняло решение уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера.