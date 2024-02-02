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    «Вест Хэм» и «Борнмут» поделили очки

    «Вест Хэм» — «Борнмут»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» и «Борнмут» сыграли вничью 1:1.

    «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм»

    На гол Доминика Соланке в первом тайме хозяева ответили точным ударом Джеймса Уорд-Проуза с пенальти во второй половине встречи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Борнмут 1:1
    Голы: 0:1 Доминик Соланке (3'), 1:1 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (61') Предупреждения: Райан Кристи (67'), Джаррод Боуэн (70'), Льюис Кук (83'), Ромен Февр (90 + 7')

    Календарь и таблица АПЛ

    После этой игры «Вест Хэм» имеет в своем активе 36 очков и идет на шестом месте. У «Борнмута» 26 баллов и двенадцатая строчка.

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