«Вест Хэм» — «Борнмут»: счет матча 1:1, обзор голов

«Вест Хэм» Фото: globallookpress.com
На гол Доминика Соланке в первом тайме хозяева ответили точным ударом Джеймса Уорд-Проуза с пенальти во второй половине встречи.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вест Хэм — Борнмут 1:1
Голы: 0:1 Доминик Соланке (3'), 1:1 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (61') Предупреждения: Райан Кристи (67'), Джаррод Боуэн (70'), Льюис Кук (83'), Ромен Февр (90 + 7')
После этой игры «Вест Хэм» имеет в своем активе 36 очков и идет на шестом месте. У «Борнмута» 26 баллов и двенадцатая строчка.