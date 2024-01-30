В 19:00 30.01.2024 Саудовская Аравия и Южная Корея начнут матч в 1/8 финала Кубка Азии-2023.

Саудовская Аравия — Южная Корея

Последний матч между собой: Южная Корея — Саудовская Аравия 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саудовская Аравия» — «Южная Корея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Южная Корея»).

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