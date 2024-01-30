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    Выбьет ли Саудовская Аравия Южную Корею?

    Саудовская Аравия — Южная Корея. Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 30 января 2024 года

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    Саудовская Аравия выиграл свою группу
    Саудовская Аравия сыграет против Южной Кореи в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Азии. Матч пройдет 30 января, начало — в 19:00 мск. Саудовская Аравия — Южная Корея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. 1/8 финала 30 Января 2024 года

    Саудовская Аравия

    По итогам группового раунда Саудовская Аравия заняла первое место в своем квартете, где опередила Таиланд, Оман и Киргизстан.

    Сборная в группе обыграла Оман (2:1) и Киргизстан (2:0), а также сыграла вничью с Таиландом (0:0). В этих матчах она пропустила лишь один мяч.

    Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Южная Корея

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  • 4.803.701.80Бонус$9500
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    В отборе на ЧМ-2026 команда выступает также успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала шесть очков, благодаря чему лидирует в своем квартете.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при шести победах и двух ничьих, так что у него отличная форма.

    Южная Корея

    В групповом раунде Кубка Азии Южная Корея заняла второе место в своем квартете, где уступила первое Бахрейну, а опередила Йорданию и Малайзию.

    Сборная в группе сыграла вничью с Йорданией (2:2) и Малайзией (3:3), а также взяла верх над Бахрейном (3:1), так что налицо ее не самая надежная оборона.

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    • В отборе на ЧМ-2026 команда выступает более успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала шесть очков, благодаря чему занимает первое место.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 11 поединков во всех турнирах, которые пришлись на Кубок Азии, при семи победах и четырех ничьих, так что у него хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Южную Корею, коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех Саудовской Аравии оценивается в 4,90, ничья — в 3,70.

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    В трех последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,00, ведь в семи из восьми последних матчей номинальных гостей было забито больше 2,5 голов.

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    Саудовская Аравия — Южная Корея: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. Выбьет ли Саудовская Аравия Южную Корею?
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