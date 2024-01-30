Саудовская Аравия сыграет против Южной Кореи в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Азии. Матч пройдет 30 января, начало — в 19:00 мск. Саудовская Аравия — Южная Корея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Саудовская Аравия

По итогам группового раунда Саудовская Аравия заняла первое место в своем квартете, где опередила Таиланд, Оман и Киргизстан.

Сборная в группе обыграла Оман (2:1) и Киргизстан (2:0), а также сыграла вничью с Таиландом (0:0). В этих матчах она пропустила лишь один мяч.

Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Южная Корея 1X2Новым игрокам 4.803.701.80Бонус$9500

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает также успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала шесть очков, благодаря чему лидирует в своем квартете.

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при шести победах и двух ничьих, так что у него отличная форма.

Южная Корея

В групповом раунде Кубка Азии Южная Корея заняла второе место в своем квартете, где уступила первое Бахрейну, а опередила Йорданию и Малайзию.

Сборная в группе сыграла вничью с Йорданией (2:2) и Малайзией (3:3), а также взяла верх над Бахрейном (3:1), так что налицо ее не самая надежная оборона.

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает более успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала шесть очков, благодаря чему занимает первое место.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 11 поединков во всех турнирах, которые пришлись на Кубок Азии, при семи победах и четырех ничьих, так что у него хорошая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Южную Корею, коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех Саудовской Аравии оценивается в 4,90, ничья — в 3,70.

В трех последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,00, ведь в семи из восьми последних матчей номинальных гостей было забито больше 2,5 голов.