«Севилья» подтвердила интерес к нападающему «Зенита»

Координатор «Севильи»прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Зенита»

«Матео — хороший игрок. Думаю, что им будут интересоваться многие европейские клубы.

Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более.

Общались ли мы с "Зенитом"? Думаю, я не был хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал», — сказал де Диос, слова которого приводит слова «Спорт-Экспресс».

Также ранее сообщалось, что в переходе колумбийского футболиста заинтересован саудовский «Аль-Шабаб».

Transfermarkt оценивает стоимость Кассьерры в девять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей и забил 14 мячей.

Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.