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    • «Севилья» подтвердила интерес к нападающему «Зенита»
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    «Севилья» подтвердила интерес к нападающему «Зенита»

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    Координатор «Севильи» Эмилио де Диос прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «Матео — хороший игрок. Думаю, что им будут интересоваться многие европейские клубы.

    Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более.

    Общались ли мы с "Зенитом"? Думаю, я не был хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал», — сказал де Диос, слова которого приводит слова «Спорт-Экспресс».

    Также ранее сообщалось, что в переходе колумбийского футболиста заинтересован саудовский «Аль-Шабаб».

  • Источник: «Зенит» ведет переговоры с африканским вратарем
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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кассьерры в девять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей и забил 14 мячей.

    Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

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