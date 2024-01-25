«Севилья» интересуется нападающим «Зенита»

Форвардиз питерскогоинтересен

По информации AS, испанский клуб уже обращался к питерцам, чтобы обозначить интерес к форварду и узнать, на каких условиях петербургский клуб готов расстаться с нападающим.

Сумма выкупа Кассьерры составляет 20 млн евро, но сообщается, что сине-бело-голубые готовы продать Матео и за 15 млн евро.

Кассьерру также предлагали «Атлетико», но в итоге мадридский клуб выбрал нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина.

В текущем сезоне Кассьерра провел 22 матча, забил пятнадцать мячей и отдал пять результативных передач.