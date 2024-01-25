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    «Севилья» интересуется нападающим «Зенита»

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    Форвард Матео Кассьерра из питерского «Зенита» интересен «Севилье».

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    По информации AS, испанский клуб уже обращался к питерцам, чтобы обозначить интерес к форварду и узнать, на каких условиях петербургский клуб готов расстаться с нападающим.

    Сумма выкупа Кассьерры составляет 20 млн евро, но сообщается, что сине-бело-голубые готовы продать Матео и за 15 млн евро.

    Кассьерру также предлагали «Атлетико», но в итоге мадридский клуб выбрал нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина.

    В текущем сезоне Кассьерра провел 22 матча, забил пятнадцать мячей и отдал пять результативных передач.

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