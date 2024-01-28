В 17:00 28.01.2024 Монца и Сассуоло начнут матч в чемпионате Италии по футболу.

Монца — Сассуоло

Последний матч между собой: Сассуоло — Монца 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сассуоло»).

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