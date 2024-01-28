«Милан» — «Болонья»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 22-го тура итальянской Серии Ав родных стенах не удержал победу над- 2:2.

На дубль Рубена Лофтуса-Чика гости смогли ответить точными ударами Джошуа Зиркзее и Рикардо Орсолини.

Отметим, что по ходу игры «Милан» дважды не смог реализовать пенальти — не забили Оливье Жиру и Тео Эрнандес.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Болонья 2:2 Голы: 0:1 Джошуа Зиркзее (29'), 1:1 Рубен Лофтус-Чик (45'), 2:1 Рубен Лофтус-Чик (83'), 2:2 Риккардо Орсолини (пенальти) (90 + 2') Предупреждения: Риккардо Калафьори (2'), Рафаэл Леау (22'), Давиде Калабрия (36'), Льюис Фергюсон (39'), Ясин Адли (44'), Рубен Лофтус-Чик (45 + 2'), Кацпер Урбаньски (57'), Филиппо Терраччано (90 + 1') Удаление: Thiago Motta (41')

Календарь и таблица Серии А

По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Милан» (46 очков) — третий, «Болонья» (33 пункта) — седьмая.