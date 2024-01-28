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    «Милан» не забил два пенальти и упустил победу в матче с «Болоньей»

    «Милан» — «Болонья»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 22-го тура итальянской Серии А «Милан» в родных стенах не удержал победу над «Болоньей» - 2:2.

    «Милан»
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    «Милан»

    На дубль Рубена Лофтуса-Чика гости смогли ответить точными ударами Джошуа Зиркзее и Рикардо Орсолини.

    Отметим, что по ходу игры «Милан» дважды не смог реализовать пенальти — не забили Оливье Жиру и Тео Эрнандес.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Болонья 2:2
    Голы: 0:1 Джошуа Зиркзее (29'), 1:1 Рубен Лофтус-Чик (45'), 2:1 Рубен Лофтус-Чик (83'), 2:2 Риккардо Орсолини (пенальти) (90 + 2') Предупреждения: Риккардо Калафьори (2'), Рафаэл Леау (22'), Давиде Калабрия (36'), Льюис Фергюсон (39'), Ясин Адли (44'), Рубен Лофтус-Чик (45 + 2'), Кацпер Урбаньски (57'), Филиппо Терраччано (90 + 1') Удаление: Thiago Motta (41')

    Календарь и таблица Серии А

    По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Милан» (46 очков) — третий, «Болонья» (33 пункта) — седьмая.

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