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    Симеоне об уходе Клоппа: Это непростая работа, она выматывает и давит на тебя

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал новость о том, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет свой пост после окончания нынешнего сезона.

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    «Трудно объяснить, что чувствует другой человек. Но я его очень хорошо понимаю. Клопп — первоклассный тренер, он здорово поработал в "Ливерпуле", перестроил команду в этом сезоне. На него всегда большое давление.

    Это непростая работа, она выматывает, она давит на тебя, от нее кружится голова. Надеюсь, что у него получится все, за что он возьмется. Клопп — прекрасный человек и за последние годы показал, насколько он хороший тренер», — цитирует Симеоне Relevo.

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    • Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015-го года. В нынешнем сезоне «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.

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