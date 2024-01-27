Симеоне об уходе Клоппа: Это непростая работа, она выматывает и давит на тебя

Главный тренер мадридскогопрокомментировал новость о том, что наставникпокинет свой пост после окончания нынешнего сезона.

«Трудно объяснить, что чувствует другой человек. Но я его очень хорошо понимаю. Клопп — первоклассный тренер, он здорово поработал в "Ливерпуле", перестроил команду в этом сезоне. На него всегда большое давление.

Это непростая работа, она выматывает, она давит на тебя, от нее кружится голова. Надеюсь, что у него получится все, за что он возьмется. Клопп — прекрасный человек и за последние годы показал, насколько он хороший тренер», — цитирует Симеоне Relevo.

Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015-го года. В нынешнем сезоне «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.