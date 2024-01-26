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    Клопп покинет «Ливерпуль» по окончанию нынешнего сезона

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что покинет свой пост летом этого года.

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    «Я понимаю, что для многих это шок в тот момент, когда вы слышите это впервые, но, очевидно, я могу это объяснить — или, по крайней мере, попытаться объяснить.

    Я люблю абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, я люблю все в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю все. Но то, что я все равно принимаю это решение, говорит о том, что я убежден, что это именно то решение, которое я должен принять.

    Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет никаких проблем, конечно, я уже давно знал, что в какой-то момент мне придется об этом объявить, но сейчас я в полном порядке. Я знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова.

    После тех лет, которые мы провели вместе, после всего того времени, которое мы провели вместе, и после всего того, через что мы прошли вместе, уважение к тебе выросло, любовь к тебе выросла, и самое меньшее, что я должен тебе сделать, это сказать правду — и это правда», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба на официальном сайте.

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    • Под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок страны, Кубок Лиги, Супекубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе после 21-го тура.

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