Пиоли отреагировал на возможный уход Клоппа из «Ливерпуля»

Наставник «Милана»высказался о том, чтонамерен уйти из «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона.

«Трудно сказать, но я хотел бы оказаться в такой ситуации (улыбается). Провести в клубе девять, 10 или 11 лет и обладать возможностью сказать: "Возможно, пришло время сменить обстановку", — это достижение.

Клопп проработал девять лет, Гвардиола близок к этому, сэр Алекс Фергюсон отработал ещё больше. Каждый из нас должен жить, прислушиваясь к своим собственным ощущениям, а затем принимать решение, основываясь на них», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Клопп тренирует мерсисайдский клуб с 2015 года.