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    Ювентус — Эмполи смотреть онлайн

    27.01.2024 в 20:00 начнется матч в Серии А Ювентус — Эмполи

    Футбол Серия A Ювентус Эмполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 27.01.2024 Ювентус и Эмполи начнут матч в Серии А.

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    Ювентус — Эмполи

    Последний матч между собой: Эмполи — Ювентус 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Ювентус»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ювентус — Эмполи.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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