«Ювентус»
«Ювентус» по итогам 21-го тура занимает первую строчку отрывом в один балл от своего ближайшего преследователя «Интера», который сыграл на один матч меньше.
При этом команда продолжает выступления в Кубке Италии, где вышла в полуфинал после разгромной победы на предыдущей стадии турнира над «Фрозиноне» (4:0) дома.
Коэффициенты матча Ювентус — Эмполи
В своем последнем матче туринский клуб одержал победу. На выезде «Старая Синьора» разгромила «Лечче» (3:0), забив три безответных мяча.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 18 поединков во всех турнирах при семи победах кряду в последних из них, так что у гости практически обречены на неудачу.
«Эмполи»
«Эмполи» по итогам 21-го тура занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в зоне вылета с отставанием в два очка от безопасной 17-й позиции.
Команда уже давно прекратила выступления в Кубке Италии. Еще в первом раунде турнира летом она на своем поле потерпела поражение от «Читтаделлы» (1:2).
В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, тосканцы выиграли. На своем поле они смогли разгромили «Монцу» (3:0), где хет-триком отличился Журковски.
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в восемь поединков во всех турнирах (пять поражений и три ничьих), так что у гостей все же не лучшая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,30. Успех «Эмполи» оценивается в 11,00, ничья — в 5,20.
В пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.
Еще один вариант ставки — «Ювентус» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,25, ведь в пяти последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.