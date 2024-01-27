«Ювентус» — «Эмполи». Матч пройдет в рамках 22-го тура итальянской Серии А, начало — 20:00 (мск) «Ювентус» — «Эмполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ювентус»

«Ювентус» по итогам 21-го тура занимает первую строчку отрывом в один балл от своего ближайшего преследователя «Интера», который сыграл на один матч меньше.

При этом команда продолжает выступления в Кубке Италии, где вышла в полуфинал после разгромной победы на предыдущей стадии турнира над «Фрозиноне» (4:0) дома.

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В своем последнем матче туринский клуб одержал победу. На выезде «Старая Синьора» разгромила «Лечче» (3:0), забив три безответных мяча.

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 18 поединков во всех турнирах при семи победах кряду в последних из них, так что у гости практически обречены на неудачу.

«Эмполи»

«Эмполи» по итогам 21-го тура занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в зоне вылета с отставанием в два очка от безопасной 17-й позиции.

Команда уже давно прекратила выступления в Кубке Италии. Еще в первом раунде турнира летом она на своем поле потерпела поражение от «Читтаделлы» (1:2).

В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, тосканцы выиграли. На своем поле они смогли разгромили «Монцу» (3:0), где хет-триком отличился Журковски.

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в восемь поединков во всех турнирах (пять поражений и три ничьих), так что у гостей все же не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,30. Успех «Эмполи» оценивается в 11,00, ничья — в 5,20.

В пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

Еще один вариант ставки — «Ювентус» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,25, ведь в пяти последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.