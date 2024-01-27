«Челси» и «Астон Вилла» не выявили победителя и проведут переигровку

Завершились три матча 1/16 финала Кубка Англии.

«Челси» и «Астон Вилла» не выявили победителя — 0:0. Им предстоит переигровка.

На 12-й минуте гости имели шанс выйти вперед после удара Дугласа Луиса, но его гол после просмотра ВАР был отменен из-за офсайда.

Игра в течение 90 минут была равной, оба соперника имели одинаковые шансы на победу, но поразить ворота так никто и не смог.

Футбол. Англия. Кубок ФА Челси — Астон Вилла 0:0 Челси: Джордже Петрович, Алфи Гилкрист (Бен Чилвел, 65'), Аксель Дисаси, Тьяго Силва, Бенуа Бадьяшиль, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес (Карни Чуквуэмека, 89'), Конор Галлахер, Рахим Стерлинг (Армандо Броя, 77'), Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке (Михаил Мудрик, 77') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Алекс Морено, Клеман Лангле, Эзри Конса, Юри Тилеманс (Николо Дзаньоло, 82'), Джон МакГинн, Дуглас Луис, Мэтти Кэш (Диего Карлос, 82'), Олли Уоткинс, Мусса Диаби (Леон Бэйли, 90') Предупреждения: Тьяго Силва (9'), Юри Тилеманс (46')

«Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Матч получился довольно закрытым и команды имели не так много шансов забить хотя бы единственный гол. Предстоит переигровка.

Футбол. Англия. Кубок ФА Бристоль Сити — Ноттингем Форест 0:0 Бристоль Сити: Джордж Теннер, Зак Вайнер, Роберт Дикки, Мэтти Джеймс, Кэмерон Принг, Тейлор Гарднер-Хикман, Джейсон Найт, Анис Мехмети (Гарри Корник, 77'), Томми Конвей (Наки Уэллс, 77'), Max O'Leary, Ross McCrorie (Сэмюэл Белл, 67') Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Нуну Тавареш (Харри Тоффоло, 64'), Мурилло, Эндрю Омобамиделе, Гонсало Монтьель, Каллум Хадсон-Одои, Райан Йейтс (Неко Уильямс, 46'), Николас Домингес (Морган Гиббз-Уайт, 46'), Орел Мангала, Данило Оливейра, Крис Вуд Предупреждения: Кэмерон Принг (20'), Райан Йейтс (30'), Николас Домингес (34'), Мэтти Джеймс (40'), Тейлор Гарднер-Хикман (90 + 1')

Третий матч между «Шеффилд Уэндсей» и «Ковентри» получился более результативным и завершился вничью со счетом 1:1.

В конце первого тайма гостей вывел вперед датский полузащитник Виктор Торп. Хозяева смогли ответить голом Джейми Гассама в конце основного времени.

Футбол. Англия. Кубок ФА Шеффилд Уэнсдей — Ковентри Сити 1:1 Голы: 0:1 Victor Torp (45'), 1:1 Джеди Гассама (84') Шеффилд Уэнсдей: Чарль Пирс, Акин Фамево, Марвин Джонсон, Мохамед Диаби (Лиам Палмер, 81'), Барри Бэннан, Джеди Гассама, Энтони Мусаба (Маллик Уилкс, 73'), Pol Valentin (Guilherme Leal Siqueira, 81'), Di'Shon Bernard, Айки Угбо (Майкл Смит, 62'), Bailey Cadamarteri (Эшли Флетчер, 73') Ковентри Сити: Бен Уилсон, Луис Бинкс, Лиам Кичинг, Кейси Палмер (Jamie Allen, 62'), Джей Дасилва, Бен Шиф (Милан ван Эвейк, 46'), Джош Экклс, Джоэль Латибодье, Эллис Симмс, Мэтт Годден (Хаджи Райт, 72'), Victor Torp (Бобби Томас, 62') Предупреждения: Кейси Палмер (47'), Акин Фамево (52'), Джей Дасилва (64'), Di'Shon Bernard (78'), Лиам Кичинг (79')

Всем этим трем парам команд предстоит переигровка.