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    Угальде в пятницу посетит Москву для завершения перехода в «Спартак»

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    Нападающий «Твенте» Манфред Угальде в пятницу отправится в Москву на медосмотр перед переходом в «Спартак». Об этом сообщил журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс.

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    «Ожидается, что Угальде сегодня вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра. Потом уже он присоединится к "Спартаку" на сборах в Дубае», — приводит слова Каптейнса «Спор-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Угальде 15 миллионов евро. Эта сделка станет рекордной для нидерландского клуба.

    Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в пять миллионов евро.

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    • В текущем сезоне Угальде забил девять мячей и сделал семь результативных передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.

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