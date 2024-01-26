Угальде в пятницу посетит Москву для завершения перехода в «Спартак»

Нападающий «Твенте»в пятницу отправится в Москву на медосмотр перед переходом в. Об этом сообщил журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс.

«Ожидается, что Угальде сегодня вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра. Потом уже он присоединится к "Спартаку" на сборах в Дубае», — приводит слова Каптейнса «Спор-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Угальде 15 миллионов евро. Эта сделка станет рекордной для нидерландского клуба.

Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в пять миллионов евро.

В текущем сезоне Угальде забил девять мячей и сделал семь результативных передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.