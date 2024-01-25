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    МЛС заблокировала переход нападающего сборной США в «Спартак»

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    МЛС не позволила нападающему «Далласа» и сборной США Хесусу Феррейре продолжить карьеру в «Спартаке».

    Хесус Феррейра
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    Хесус Феррейра

    По информации The Athletic, «Спартак» предложил «Далласу» за 23-летнего футболиста 13 миллионов евро. Несмотря на то, что клубы были близки к соглашению, МЛС заблокировала трансфер.

    Североамериканская лига объяснила свое решение риском, которому подвергаются американские компании, ведущие бизнес с Россией.

    У МЛС есть право блокировать трансферы, так как все документы по ним проходят через офис лиги.

    Также отмечается, что Феррейра был готов к переезду в Россию.

    Transfermarkt оценивает стоимость Феррейры в девять миллионов евро. В прошлом сезоне МЛС он провел 29 матчей, забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи.

    В активе Феррейры 23 матча и 15 мячей за сборную США.

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