МЛС заблокировала переход нападающего сборной США в «Спартак»

не позволила нападающему «Далласа» и сборной СШАпродолжить карьеру в

По информации The Athletic, «Спартак» предложил «Далласу» за 23-летнего футболиста 13 миллионов евро. Несмотря на то, что клубы были близки к соглашению, МЛС заблокировала трансфер.

Североамериканская лига объяснила свое решение риском, которому подвергаются американские компании, ведущие бизнес с Россией.

У МЛС есть право блокировать трансферы, так как все документы по ним проходят через офис лиги.

Также отмечается, что Феррейра был готов к переезду в Россию.

Transfermarkt оценивает стоимость Феррейры в девять миллионов евро. В прошлом сезоне МЛС он провел 29 матчей, забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи.

В активе Феррейры 23 матча и 15 мячей за сборную США.