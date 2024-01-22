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    Спортивный юрист объяснил, почему Промесу не грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды

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    Спортивный юрист Юрий Зайцев объяснил прокомментировал информацию о том, что Квинси Промес отправился со «Спартаком» на сборы в ОАЭ.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Ранее стало известно, что Промес в конце 2023 года получил резидентскую визу ОАЭ. Это упростит ему пересечение границы арабского государства.

    «Я не знаком с ситуацией изнутри. Но, возможно, прибытие Промеса на сборы с командой связано с тем, что он получил Emirates ID — то есть визу на въезд.

    Это развеяло сомнения в том, пустят ли его или нет в ОАЭ. Если он получил визу, значит, прошел все соответствующие проверки. Это гарантирует, что он въедет на территорию страны.

    Что касается экстрадиции, то виза от этого не защищает. Но, насколько я понимаю, дело Промеса находится в апелляции, и, поскольку нет окончательного решения суда, не должно быть риска экстрадиции», — приводит слова Зайцева «Чемпионат».

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    • В начале 2023-го Промес пропустил сборы «Спартака» в ОАЭ и Турции из-за риска быть депортированным в Нидерланды. На родине ему вменяется покушение на убийство, и грозит реальный срок лишения свободы. Кроме того футболист подозревается в причастности к наркоторговле.

    В текущем сезоне Промес провел в чемпионате России 17 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

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