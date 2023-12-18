Источник: Промес стал резидентом ОАЭ

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
Отмечается, что это упростит Промесу пересечение границы арабского государства.
Благодаря новому статусу нидерландец, с высокой долей вероятности, примет участие в зимних сборах «Спартака», которые команда проведет в Дубае.
В начале года пропустил сборы «Спартака» в ОАЭ и Турции из-за риска быть депортированным в Нидерланды. На родине ему вменяется покушение на убийство, и грозит реальный срок лишения свободы. Кроме того футболист подозревается в причастности к наркоторговле.
В текущем сезоне Промес провел в чемпионате России 17 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.