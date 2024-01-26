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    «Зенит» после неудачной попытки приобрести Тикнизяна может подписать защитника «Динамо»

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    «Зенит» в ближайшее время попытается приобрести защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, сообщает журналист Иван Карпов.

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    Санкт-петербургский клуб начал работу по переходу Скопинцева после неудачной попытки подписать защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Сообщалось, что сине-бело-голубые не смогли договориться с армянским футболистом по финансовым условиям контракта.

    По данным источника, «Зенит» готов выкупить 26-летнего россиянина за пять миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Скопинцева в три миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 18 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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    В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

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