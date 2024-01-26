В 22:45 26.01.2024 Кальяри и Торино начнут матч в итальянской Серии А.

Кальяри — Торино

Последний матч между собой: Торино — Кальяри 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Торино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Торино»).

Трансляция

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